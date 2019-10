Bisher wurden für jede Klasse Bücherkisten gepackt. In Zukunft wird es so aussehen, dass die Jungen und Mädchen alle zwei Wochen freitags in den Regalen der „Leseoase„ stöbern dürfen, um sich ein Buch auszuleihen. Die Lehrerinnen Christina Gütschow und Franziska Paul haben im Schuljahr 2018/19 den gesamten Bestand überarbeitet und nicht mehr Brauchbares ausgemistet. Sämtliche Titel wurden inventarisiert und elektronisch erfasst. „Geld für die Anschaffung neuer Bücher hat der Förderkreis gespendet“, erzählt Patricia Bachstein. Als ehrenamtliche Betreuerin der Bücherei konnte die Schule eine Mutter gewinnen: Sevgi Demirci.

Lesekompetenz fördern Den Frederick-Tag gibt es als landesweites Literatur-Lese-Fest bereits seit 1997. Er wurde ins Leben gerufen, um bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lust am Lesen zu steigern. Das Land wirbt seither in der Zeit vor und nach dem 20. Oktober für eine aktive Leseförderung. Der Name geht auf das bekannte Kinderbuch „Frederick“ von Leo Lionni zurück.

Die Konkurrenz zum Buch sei durch die neuen Medien groß. „Lesen ist heutzutage keine selbstverständliche Beschäftigung mehr.“ Kinder lesen aus Sicht von Schmid und Bachstein zu wenig. „Vor allem das Sinn erfassende Lesen muss geübt werden – das heißt, die Kinder sollten auch verstehen, was sie lesen oder hören“, sind sich die beiden einig. Wie die Vera-Ergebnisse zeigten, nehme die Lese- und Zuhörfähigkeit immer mehr ab. Bei den Vergleichsarbeiten (Vera) handelt es sich um schriftliche Tests, die den Kompetenzstand von Drittklässlern hinsichtlich der länderübergreifend verbindlichen Bildungsstandards untersuchen.

(Vor-)Lesen ist in der Härleschule fest verankert. Am Leselöwen-Wettbewerb nimmt die Schule ebenso teil wie am bundesweiten Vorlesetag. „Wir pflegen außerdem eine enge Kooperation mit der Stadtbücherei“, so Schmid. Um das Interesse an Lektüre zu wecken, hat sich die Schule auch intern einiges einfallen lassen. „In der Lern- und Übezeit lesen unsere Helfer von montags bis donnerstags den Erst- und Zweitklässlern täglich zwischen 20 und 30 Minuten vor. Die Kinder dürfen sich auf Matten legen und beim Zuhören entspannen, bevor sie Hausaufgaben machen.“

Kinder entspannen beim Vorlesen

Auch in den 15-minütigen Vesperpausen greifen die Lehrkräfte zum Buch und die Kinder genießen es, wenn ihnen vorgelesen wird. „In meiner Klasse stehen gerade Gruselgedichte und Mollis Sommer voller Geheimnisse hoch im Kurs“, so Bachstein. Hinzu kommt im Rahmen der Ganztagsschule das Leseatelier, welches das Sport-, Technik- und Spieleangebot ergänzt.