von Karlheinz Fahlbusch

Pfullendorf – Beim Musikschulkonzert am Samstagabend in der Stadthalle ist einmal mehr deutlich, dass man sich keine Sorgen um den musikalischen Nachwuchs machen muss. Mit Elan und Engagement waren Kinder und Jugendliche bei der Sache und präsentierten ein Programm quer durch die Musikepochen und mit vielen unterschiedlichen Instrumenten.

Wenn man jemanden fragen würde, welches die zweitgrößte Schule in der Stadt ist, dann würden die Antworten wohl unterschiedlich ausfallen. Ob dabei die Jugendmusikschule genannt würde, das ist fraglich. Aber es ist so: Mit 452 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen steht man in der Linzgaustadt an zweiter Stelle.

Auch Erwachsene lernen Instrumente

Beim Blockflötenensemble spielen auch Erwachsene mit. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Auch Erwachsene können in der städtischen Einrichtung ein Instrument erlernen oder vorhandene Kenntnisse auffrischen. Und es gibt die Möglichkeit, dass Generationen zusammen musizieren. So wie beim Blockflötenensemble, das mit zwei Sopranflöten, mit Alt, Tenor und Bass deutlich machte, was man so einem Holzblasinstrument alles entlocken kann.

Blockflöte für viele Kinder der Einstieg

Die Blockflöte ist immer noch für viele Kinder der Einstieg in die Welt der Musik. Auch das wurde deutlich. Und dass man nicht unbedingt einen Drumcomputer braucht, wenn man mit Hi-Hat, Tom-Tom, Becken und Kontertrommel agiert, das freute vor allem die Zuhörer, die "handgemachte" Musik den digital produzierten Tönen vorziehen.

Musikschulleiter Stöhr unterrichtet Posaune

Der 14-jährige Joshua Längle beherrscht seine Posaune. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Zweihändig und vierhändig ging es auf dem Klavier beim Konzert zur Sache. Stücke aus unterschiedlichen Stilrichtungen wurden mit voller Konzentration und viel Einfühlungsvermögen dargeboten. Ein echter Genuss und zweifellos auch ein Ansporn, auf diesem Weg weiter zu machen. Musikschulleiter und Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr erklärte: "Eltern, Lehrer und Schüler müssen ein großes Maß an Kraft, Energie, Fleiß, Geduld und pädagogischem Geschick aufbringen, um Kinder ganzheitlich zu fördern." Stöhr selbst hat im Hauptfach Posaune studiert und unterrichtet dieses Instrument auch, wie man beim Konzert feststellen konnte.

Blasinstrumente mit hohem Stellenwert

Großes Instrument für einen Zwölfjährigen: Tim Ruther mit seiner Tuba. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Überhaupt haben Blasinstrumente einen hohen Stellenwert beim Unterrichtsangebot. Klarinette, Trompete, Tuba und Saxofon sind im Angebot. Dass so mancher Musikverein der Region sich auf Nachwuchs freuen darf, das konnte man am Samstagabend eindrucksvoll erleben – und natürlich hören. Für die Blechbläser gibt es sogar ein eigenes Ensemble, als Einstieg in die Welt der Kapellen und Orchester. Wer es zu Hause etwas leiser mag, dem sei die Querflöte empfohlen.

Eltern und Großeltern im Publikum

Im Publikum saßen überwiegend Eltern und Großeltern. Und die geizten nicht mit Applaus. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Viele Eltern wissen, wie wichtig es ist, Kinder schon frühzeitig an die Welt der Musik heranzuführen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Die musikalische Früherziehung in den Kindertageseinrichtungen ist ein Weg, der von der städtischen Musikschule angeboten wird. Dass man dabei Spaß haben kann, das war beim Auftritt der Kinder aus drei Betreuungseinrichtungen unverkennbar. Und es war auch eine gute Gelegenheit, in einer großen Halle den Eltern und Oma und Opa zuzuwinken. Auch das macht deutlich, dass Musik Generationen verbindet. Man muss darin Zeit und Geld investieren. Dass diese Investitionen sich lohnen, das konnte man beim samstäglichen Konzert feststellen.

Die Akteure Drums: Elijah Stauss und Daria Bechinger

Elijah Stauss und Daria Bechinger Blockflöte: Julia Feiler, Nisa Mack, Marie Nowack, Lena Munz und Manuela König

Julia Feiler, Nisa Mack, Marie Nowack, Lena Munz und Manuela König Klavier: Pia Oberdörffer, Melissa Keller, Alina Bialk, Markus Gis und Sidney Thelen

Pia Oberdörffer, Melissa Keller, Alina Bialk, Markus Gis und Sidney Thelen Querflöte: Carolina Restle und Sarah Hain

Carolina Restle und Sarah Hain Klarinette: Sara Gharib, Marie Nowack, Leonie Munz und Sara Groß

Sara Gharib, Marie Nowack, Leonie Munz und Sara Groß Saxofon: Samuela Gharib, Laura Sulik, Jannik Weißhaupt, Ella Längle

Samuela Gharib, Laura Sulik, Jannik Weißhaupt, Ella Längle Trompete: Raphael Müller

Raphael Müller Tuba: Tim Ruther

Tim Ruther Posaune: Joshua Längle

Joshua Längle Kinder de Kindergärten Obertor und Denkingen und des Familienzentrums Neidling

