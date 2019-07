Starke Präsenz hat die Polizei während des Motorradtreffens „Biker-Days„ auf den Zufahrtsstraßen und auf dem Festgelände vom vergangenen Freitag bis Sonntag gezeigt. Die Polizei nahm das Treffen im Seepark nach eigenen Angaben zum Anlass, die Biker schwerpunktmäßig auf den Anfahrtsstrecken zu kontrollieren. Neben der Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit war die technische Beschaffenheit der Maschinen ein Hauptaugenmerk der Kontrollen, teilt die Polizei mit. Auf dem Festgelände selbst kam es zu Einsätzen wegen Körperverletzungsdelikten.

Insgesamt wurden im Anreise- und Abreiseverkehr rund 120 Motorradfahrer kontrolliert und davon 45 beanstandet. Elf Biker durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Bei den Verstößen handelte es sich zum größten Teil um Technikverstöße wie manipulierte Auspuffanlagen, abgefahrene Reifen, fehlende Beleuchtung und den Einbau von nicht zugelassenen Bauteilen. Ein Biker war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, vier weitere wurden wegen Verstößen gegen die Helmpflicht angezeigt.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 1 Uhr, gerieten im hinteren Bereich des Festzelts rund zehn Mitglieder zweier Rockergruppierungen aneinander. Die Polizeikräfte konnten die gewaltsame Auseinandersetzung erst nach Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray beenden. Zeugen des Vorfalls, auch solche, die Fotos der Schlägerei gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 75 41/70 10 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Samstag kam es gegen 1.35 Uhr zu einer Körperverletzung, bei der eine 49-jährige Frau nach einem Streit mit einem unbekannten Mann von diesem mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Bei dem Täter soll es sich nach Aussagen des Opfers um einen etwa 30-Jährigen handeln, der etwa 1,80 Meter groß ist. Er hat eine Glatze und ein auffallendes Tattoo auf der Brust, trägt einen Nasenring und hat am rechten Ohr zahlreiche Piercings. Hinweise zum Täter sind an die Polizei in Bad Saulgau (0 75 81/48 20) erbeten.