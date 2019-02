von Karlheinz Fahlbusch

Sowohl im Stadtwald mit einer Fläche von 857 Hektar als auch im Wald des Spitalfonds (1001 Hektar) blieben die Erträge im Jahr 2018 deutlich hinter den Erwartungen zurück. So betrug der Erlös im Stadtwald statt der geplanten 244 650 nur rund 100 000 Euro. Im Spitalwald waren es anstelle von 385 000 lediglich 160 000 Euro. Für das Jahr 2019 hat man mit 41 125 Euro (Stadt) und 93 000 Euro (Spital) schon mal vorsichtshalber niedrigere Beträge im Bewirtschaftungsplan festgelegt. Warum die Erträge so gering ausfallen, darum ging es bei den Beratungen des Haushaltsplans, zu denen sich der Gemeinderat am Donnerstag getroffen hat.

Enorme Käferschäden

Forstdirektor Walter Jäger, der beim Fachbereich Forst des Landratsamts für den Bezirk Oberland und damit auch die städtischen Reviere in Pfullendorf zuständig ist, stellte fest: "Die Rahmenbedingungen haben sich geändert.“ Man habe überall enorme Käferschäden gehabt. „Der Wald leuchtete rot“. Buchdrucker und Kupferstecher hätten auch im Stadt- und Spitalwald die Bäume von oben bis unten besiedelt. Infolge von Stürmen und langen Trockenheitsperioden in der Vergangenheit gebe es noch immer erhebliche Schadholzmengen. Sehr anschaulich erklärte der Mann vom Landratsamt, wie Käferschäden entstehen: „Ein Käfer entdeckt einen beschädigten Baum, greift an, und schickt ein Signal an seine Freunde.“ Wenn der Baum schon voll besetzt sei, laute die Botschaft: „Sucht euch eine andere Rammelkammer.“ Was die Gemeinderäte zum Schmunzeln brachte, ist übrigens ein Fachbegriff aus dem Forstwesen.

Bis zu vier Käfergenerationen pro Jahr

Die Käfer weichen dann auf Nachbarbäume aus und sind so zahlreich, dass sie geschwächte Gehölze niedermachen können, erläuterte Walter Jäger. Die Dynamik in der Entwicklung der Käferpopulation sei enorm. 10 000 Nachkommen produziere ein Weibchen innerhalb von drei Generationen. Das Problem: Je wärmer es ist, desto schneller komme die Generationenfolge. Bis zu vier Generationen im Jahr seien derzeit keine Seltenheit.

"Mit der Fichte kam der Borkenkäfer"

„Gibt es keine Wirkstoffe gegen die Käfer?“, wollte Roland Brucker (CDU) wissen. Walter Jäger machte deutlich: "Ein abschreckendes Mittel geht nicht, es sind einfach zu viele Bäume." Lockstoffe reichten nicht aus, um die Käfer in Fallen zu fangen. Jäger stellte fest: „Mit der Fichte kam der Borkenkäfer.“ Derzeit spreche alles gegen diese Baumart, weil sie sich bei Trockenheit nicht mit Wasser versorgen könne. Was im nächsten Jahr passiere, hänge vom Wetter ab. Daher stelle sich nun die Frage, welche Baumarten in Zukunft gepflanzt werden sollen. Ursprünglich habe es in der Region vor allem Buchen gegeben. Heute dominiere die Fichte. Für ihn ist Vielfalt die einzige Möglichkeit, die Wälder zu erhalten, sagte Jäger.

Waldrundgang ist geplant

Forstrevierleiter Dieter Manz betonte, dass nur die Fichte vom Borkenkäfer betroffen sei. Aber auch andere Bäume hätten mit Schädlingen zu kämpfen. Klar sei: „Wo es nicht viel regnet ist das Käferrisiko größer.“ Noch Diskussionsbedarf gibt es bei den Fachleuten bei der Frage, wie der Hiebsatz erhöht werden kann. Auch darüber will man bei einem Waldrundgang, der im August oder September stattfinden soll, sprechen. „Das ist dann auch für die neuen Gemeinderäte eine gute Möglichkeit, sich genau über das Thema Wald zu informieren“, sagte Bürgermeister Thomas Kugler.

Viele Arbeiten werden manuell erledigt

Viel Lob gab es für die Waldarbeiter. Zwar kommen sowohl im Stadt- als auch im Spitalwald Vollernter zum Einsatz. Die großen Geräte, die Bäume fällen, entasten, entrinden und auch zersägen können, bewegen sich auf sogenannten Rückegassen. Weil man deren Anzahl jedoch begrenzen will, werden viele Arbeiten manuell erledigt. Manz und Jäger betonten, dass dies bei großer Hitze in voller Arbeitsmontur kein Spaß sei.

Vollernter können nicht überall eingesetzt werden. Vieles müssen die Waldarbeiter manuell erledigen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

25 000 Euro für Erholungsmaßnahmen

Im Bewirtschaftungsplan für den Stadtwald sind auch 25 000 Euro unter dem Titel „Erholungsmaßnahmen“ eingestellt. Das sind Gelder, die für den Bau sowie den Erhalt von Ruhebänken, Grillstellen und anderen Dingen gedacht sind. Thomas Jacob (Freie Wähler) wollte wissen, wie groß der Anteil für die Beseitigung von Beschädigungen durch Vandalismus sei. „Ein Drittel“, antwortete Dieter Manz. Die Mehrzahl der Bevölkerung verhalte sich aber ordentlich.

Ruhebänke und Grillstellen im Wald müssen ständig kontrolliert und instandgesetzt werden. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Forstleute ärgern sich über illegale Müllentsorgung

Das gelte auch für das Thema illegale Müllentsorgung. Die Männer vom Forst kontrollieren zwei Mal in der Woche bekannte Punkte im Wald. Montags und freitags müsse dann regelmäßig ein kompletter Autoanhänger voll Müll entsorgt werden.

Müll im Wald ist auch in Pfullendorf ein Problem. Für solche Hinterlassenschaften haben die Forstleute kein Verständnis. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

„Man kann alles ordentlich entsorgen. Es gibt da jede Menge Möglichkeiten, sogar kostenlos. Warum muss ein alter Fernseher in den Wald?“, fragte der erfahrene Revierleiter Manz. Für so ein Verhalten habe er „null Verständnis." Dass Ruhebänke aufgestellt werden, finde er gut. Aber man müsse diese auch regelmäßig kontrollieren, mahnte er an. Auch hier gelte die Verkehrssicherungspflicht.