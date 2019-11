Mit rund 1500 Beschäftigten ist der Sanitärhersteller Geberit der größte Arbeitgeber der Stadt, und das Unternehmen hat den heimischen Standort stetig erweitert. Jetzt plant die Vertriebs GmbH im Jahr 2021 den Bau eines neuen Schulungszentrums – den Geberit-Campus. Die Eröffnung ist im Herbst 2023 geplant. „Unser Geberit Informationszentrum GIZ stammt aus den neunziger Jahren und stößt kapazitär und technisch zunehmend an seine Grenzen. Daher haben wir uns entschlossen, in ein neues Schulungszentrum zu investieren“, erklärt dazu Thomas Brückle, Bereichsleiter Marketing der Geberit Vertriebs GmbH, als Verantwortlicher für das Projekt in einer Pressemitteilung. Der Campus entsteht auf einer Freifläche, in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Schulungszentrum, informiert der Konzern in einer Pressemitteilung.

Neubau entsteht auf Freifläche

„Als europäischer Marktführer für Sanitärprodukte nehmen wir unsere Verantwortung für die fachliche Aus- und Weiterbildung sehr ernst und möchten unsere Kunden und Partner am Markt fitmachen“, erklärte Thomas Brückle. Der neue Geberit Campus werde dem Angebot des Sanitärherstellers in all seinen Facetten gerecht und stärker als bisher als Bindeglied in der Kommunikation zwischen Geberit und seinen unterschiedlichen Kundengruppen dienen. Das neue Schulungszentrum soll im Herbst 2023 eröffnet werden. In der Zwischenzeit wird der Betrieb im alten GIZ wie gewohnt weitergeführt. „Weitere Details zum Bauprojekt werden wir zu gegebener Zeit kommunizieren“, so Brückle.