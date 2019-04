5,4 Millionen Euro Gesamtkosten

Die seit Jahren andauernde Sanierung des Dominikanerinnenklosters kostet insgesamt 5,4 Millionen Euro inklusive der statischen Ertüchtigung des Gebäudes, aber ein Ende der Arbeiten ist absehbar. Bei einer Begehung mit Mitgliedern des Technischen Ausschusses terminierten Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter und Bürgermeister Thomas Kugler als Baustellenende das erste Quartal 2020. Das Megaprojekt muss die Stadt finanziell nicht allein stemmen, sondern erhält rund 50 Prozent Fördergelder. "Wenn alle Gewerke bis Juni vergeben sind, haben wir einen Überblick über die Gesamtkosten", hofft Peter, dass man mit einer "Null" abschließt.

Kalter Fels sorgt für Feuchtigkeit

Bei der Besichtigung des Gebäudekomplexes erhielten die Gemeinderäte am Dienstagabend einen Einblick in die zeit-, arbeits- und geldaufwändige Sanierung, wobei besonders die gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen äußerst kostspielig sind. Hinzu kommt das Überraschungsmoment, die es bei Umbauten bestehender Häuser immer gibt. Eine Wand wird freigelegt, und dahinter verbirgt sich eine Holzkonstruktion, die ertüchtigt werden muss. Der kalte Fels, an den das Kloster angebaut ist, bringt Feuchtigkeit in die Räume.

Viele komplizierte Arbeitsgänge

Deutlich wurde die Kleinteiligkeit, Kompliziertheit und Komplexität der vielen Arbeitsschritte. Immer wieder verwies Stadtbaumeister Peter darauf, dass die Brandschutzvorgaben und die Gebäudestatik des Gebäudes die Kostenplanungen zunichte machten. Auch die künftige Nutzung der Räumlichkeiten erfordert besondere Anstrengungen. So wird über dem Gewölbekeller, der früher als Veranstaltungsstätte für "5 nach 5" genutzt wurde, die Registratur untergebracht, was viel Papier und damit viel Gewicht bedeutet. Deshalb wurde zum bestehenden Boden noch ein Betonboden eingezogen.

Treppe aus Stahl

Die Volkshochschule bekommt einen großen Schulungsraum, was erhöhte Anforderungen an den Brandschutz bedeutet, denn, ob zwei oder 20 Personen im Ernstfall einen Fluchtweg aus einem Raum finden müssen, muss bautechnisch gewährleistet haben. Das gesamte Gebäude wird künftig nur eine Treppe haben, eine nicht brennbare Stahlanfertigung, deren Stufen mit Eichenpaneelen belegt werden. Allerdings müssen Treppenhäuser brandschutztechnisch quasi einen eigenen Baukörper bilden, damit sie bei Feuer abgeschottet werden können. Nicht zu vergessen, die Vorgaben des Landesdenkmalamtes. So durfte die alte Holztreppe nicht entfernt werden, sondern muss erhalten bleiben, obwohl sie niemand mehr nutzt.

Aufzug wird gebaut

Klar ist, dass die Brandschutzmaßnahmen Mehrkosten verursachen, machte der Stadtbaumeister deutlich. So muss beispielsweise im vorgesehenen VHS-Raum noch eine Brandschutzdecke eingezogen werden. Dank günstiger Auftragsvergaben in den vergangenen Monaten habe man einen Kostenpuffer von 150 000 Euro, der nun allerdings aufgebraucht sein dürfte. Gebaut wird übrigens auch der Aufzug, dessen Fundament schon ausgegraben ist. Der Auftrag ist schon ausgeschrieben, bestätigte Peter auf Anfrage des SÜDKURIER.