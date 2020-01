von Stefanie Lorenz

Das Sams und seinen Herrn Taschenbier lieben sie ja alle schon. Doch seit Donnerstag stehen auch der durchgeknallte Skater-Kater Adelbert und die verwöhnte Perserkatze Ramira bei den kleinen Pfullendorfer Kinderbuchlesern ganz hoch im Kurs. Sorgten doch die wilden Abenteuer der beiden in der fantasievollen Neuauflage des Märchen-Klassikers „Der gestiefelte Kater“ bei der Lesung von Erfolgsautor Paul Maar im Kolpinghaus für viel Staunen und Lachen. Die Erzählung ist Teil des Bandes „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“, aus dem Paul Maar Witziges, Lyrisches und sogar Schauriges vortrug – fabelhaft unterstützt von Wolfgang Stute an Gitarre und Perkussion sowie Konrad Haas mit Keyboard, Flöte und Saxophon. Denn schräge Geschichten werden noch viel besser, wenn sie mit guter Musik untermalt werden, wie das Trio zur Freude der vielen Kinder bewies.

Groß war der Andrang der jungen Fans, als Paul Maar nach der Lesung noch Autogramme vergab und seine Bücher mit schönen Zeichnungen und liebevollen Widmungen versah. | Bild: Stefanie Lorenz

Paul Maar erweist sich als einer derjenigen Vorleser, die zwar ordentlich Empathie in die Figuren legen, aber dennoch ihre Texte unaufgeregt vortragen. Selbst die turbulentesten Szenen – etwa wenn der Skater-Kater durch die Stadt flitzt und dabei einen heftigen „Ollie“ macht, also aus dem Stand mit seinem Board über die Bordsteinkante springt – trägt er mit ruhiger, aber heiterer Gelassenheit vor. Maar setzt dabei ganz auf die Wirkung seiner schrägen Figuren, die allesamt so lustige Abenteuer zu bestehen haben, dass es keinen zusätzlichen Schnick-Schnack beim Vorlesen braucht, damit die Kinder sehr viel Spaß haben. Der weiche, unterfränkische Akzent des gebürtigen Schweinfurters ist nicht zu überhören, etwa bei der Berserkatze, eigentlich mit hartem „P“.

Ein bisschen Lautmalerei gibt es natürlich dennoch, schließlich sind Instrumentalisten auf der Bühne mit dabei. So werden Aufzugfahrten nach oben oder unten in den Geschichten mit entsprechenden Gitarrenakkorden von Wolfgang Stute unterlegt und wenn die 211 Jahre alte Fee (Feen altern erst ab 333 Jahren) mit dem verzauberten Haarföhn zu telefonieren anfängt, dann braucht es das Keyboard, um elektronische Töne zu erzeugen. Herrlich komisch sind Konrad Haas als breit schwäbelnder Eimer und dass Wolfgang Stute so toll heulen und knurren kann, macht ihn natürlich zum besten Werwolf, der jemals im Kolpinghaus umhergeschlichen ist.

Lydia Girari (links) und Marion Müller von der Linzgau Buchhandlung präsentierten die alten und neuen Werke von Paul Maar an einem Büchertisch im Kolpinghaus. | Bild: Stefanie Lorenz

Mit seiner überbordenden Fantasie hat Paul Maar in den Siebziger Jahren Figuren wie das Sams geschaffen, mit über 80 Jahren denkt er sich wieder fantasievolle Gestalten aus, wie den Zwerg, der aus der Bio-Tonne in Herrn Mockinpots gemütliche Wohnung zieht. Und beim Klassiker der Brüder Grimm lässt der Schriftsteller seinen Hänsel kurzerhand mit dem Handy bei der Hexe anrufen: „Nicht schon wieder Plätzchen und Pfefferkuchen fein, wir ziehen uns zwei Currywürste rein“. Allerdings bleibt am Ende die Küche kalt, denn im tiefen, finsteren Wald gibt es natürlich gar kein Handynetz.

Konrad Haas begeistert am Saxophon. | Bild: Stefanie Lorenz

Nach einer guten Stunde mit fantasievollen Geschichten, Gedichten und Liedern heißt es noch nicht ganz Abschied nehmen von Paul Maar. Er nimmt sich die Zeit, seine Bücher, die viele Kinder selbst mitgebracht, einige am Büchertisch erstanden haben, zu signieren, mit wunderbaren Zeichnungen und Widmungen zu versehen. Kleine Samse und Zwerge entstehen zur Begeisterung der jungen Fans unter seiner flinken Feder. Dabei beantwortet der Autor geduldig alle Fragen und verrät etwa, dass ihm der erste Teil der Sams-Filme gut gefallen hat. Und dass es im Herbst Neues vom Sams geben wird. „Ich sitze gerade zuhause und male die Bilder für ein neues Buch“, verrät er den begeisterten Kindern.