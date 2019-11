Jedes Jahr am dritten Freitag im November sollen am bundesweiten Vorlesetag sowohl Kinder als auch Erwachsene für Bücher und Geschichten begeistert werden. Die Grundschule am Härle beteiligt sich seit Jahren an diesem Aktionstag und lädt externe Vorleserinnen und Vorleser in die Schule ein. Auch die SÜDKURIER-Lokalredaktion erhielt eine Anfrage. Weil wir natürlich der Meinung sind, dass Lesen eine der wichtigsten Kompetenzen ist, haben wir gerne zugesagt.

Kirsten Johanson stellt das Buch „Die Olchis ziehen um“ vor. | Bild: Lorenz, Stefanie

Wir sind insgesamt 13 Vorleser und treffen uns am Freitag um kurz vor halb zehn im Lehrerzimmer. Vier von uns werden im „Löwen“ erwartet. Der ehemalige Lehrer Ulrich Jäger wird gleich aus dem Astrid-Lindgren-Buch „Nils Karlsson-Däumling“ vorlesen. Bernd Ruther von der Sparkasse wird die Viertklässler in Kürze mit „Molli“ bekannt machen und die pensionierte Lehrerin Maria Mann hat den Klassiker „Findefuchs“ dabei, die Geschichte vom kleinen Fuchs, der einsam und verlassen im Gebüsch liegt und sich fürchtet.

Ich werde in der Klasse 2d vor 20 Kindern lesen. Hinter zwei Mädchen mit wippenden Zöpfen, die mich abgeholt haben, geht es in den dritten Stock. Erinnerungen werden wach, denn meine eigene Tochter besuchte die Härleschule. Damals brauchte ich zum Vorlesen noch keine Lesebrille, schießt es mir durch den Kopf.

Vorlesetag Die gemeinsame Initiative der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung wurde 2004 ins Leben gerufen. Der Aktionstag will auf die Bedeutung des Vorlesens hinweisen. Vorleseorte sind Schulen, Kindergärten, Büchereien oder Buchhandlungen. Aber auch an ungewöhnlichen Orten wird vorgelesen, etwa im Gefängnis, im Zoo oder im Museum. Wie die Initatoren mitteilen, nehmen in diesem Jahr über 680 000 Vorleser/ Zuhörer teil. Jede Woche neue und kostenfreie Vorlesegeschichten für Kinder ab drei Jahren stelllt übrigens die Stiftung Lesen im Internet zur Verfügung. (kaj)

An der Tür zum Klassenzimmer hängt ein aus Papier ausgeschnittener Elefant. Mit dem Rüssel umfasst er die Schnüre von Luftballons, auf denen die Namen der Kinder stehen. Ich hoffe, Zara, Braxton, Samy, Raffaello und wie sie alle heißen gefällt meine Geschichte. Ich habe die Olchis ausgesucht, die ich zuletzt vor etwa sieben, acht Jahren vorgelesen habe. Die grünen Kerlchen mit den Hörhörnern sind mir aber in witziger Erinnerung.

Die Olchis aus Schmuddelfing sind den Kindern gut bekannt

Im Stuhlkreis bekomme ich den einzigen Stuhl mit Armlehnen. Lesebrille auf die Nase und schon kann es losgehen. Klassenlehrerin Corinna Ries lässt mich gewähren. Ich rufe mir noch einmal kurz meine Mission ins Gedächtnis: Begeisterung fürs (Vor-)Lesen wecken. Natürlich weiß ich, dass die Olchis aus Schmuddelfing ein dankbares Buch sind, denn die Protagonisten sind Sympathieträger. Aufräumen und gesunde Ernährung gehören nicht zu ihrem Repertoire. Sie mögen es schleimig und schmuddlig, sie rülpsen und pupsen und sagen Wörter wie „Schleimeschlamm und Käsefuß“.

Olchis halten Drachen als Haustiere

Den meisten in der 2d sind die Olchis ein Begriff. „Auf dem Drachen Feuerstuhl fliegen die Olchis auch durch die Gegend“, ergänzt Leon auf meine Feststellung, dass der Drache so etwas wie ein Haustier für die grünen Wesen ist. Eine Duftlampe, die den Raum mit dem Gestank fauliger Eier aromatisiert, oder die Tatsache, dass Olchi-Mama statt staubzusaugen lieber Ruß auf dem Fußboden verteilt, bringt die Kinder zum Lachen. Oder sie verziehen in gespieltem Ekel das Gesicht, wenn die Fliegen von Omas Mundgeruch in Ohnmacht fallen.

Zweitklässler zeigen sich von ihrer besten Seite

Die Kinder zeigen sich von ihrer besten Seite. Wenn sie etwas loswerden wollen, strecken sie artig und warten darauf, von mir aufgerufen zu werden. Ob sie wohl immer so brav sind? Keiner zappelt herum oder quasselt dazwischen. Und die zwei, die zwischendurch den Raum verlassen, wollen mich nicht boykottieren, sondern müssen aufs Klo. Zumindest kommen sie zurück! Ich staune, als mir die Klassenlehrerin signalisiert, dass die halbe Stunde schon vorbei ist. Spaß hat es gemacht, das Vorlesen. Vielleicht sollte ich meiner Tochter heute abend ein Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Muffel-Furz-Teufel!