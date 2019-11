SPD-Stadtrat Jürgen Witt hat bei der Mitgliederversammlung des Ortsverbands eine positive Bilanz seiner ersten sechs Monate in dem Gremium gezogen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, zeigte sich Witt auch zufrieden über die Zusammenarbeit mit der CDU, die mit der SPD eine Fraktionsgemeinschaft bildet.

Pfullendorf Junge Generation führt jetzt den CDU-Stadtverband Pfullendorf Das könnte Sie auch interessieren

Anliegen der Bürger bei monatlichem Stammtisch im Fokus

Bei den Neuwahlen wurde Jürgen Witt als stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand gewählt. Er wolle als SPD-Stadtrat nicht nur sozialdemokratische Positionen sichtbar machen, sondern auch für die Anliegen der Bürger eintreten, kündigte Jürgen Witt laut Mitteilung in seinem Rechenschaftsbericht an. Unter dem Motto „Stammtisch mit Jürgen“ habe er ein monatliches Forum im Gasthaus „Mohren“ geschaffen, bei dem Bürger sich mit ihren Anliegen an ihn wenden können.

Zusammenarbeit mit Verwaltung wird positiv bewertet

Auch die Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Verwaltung lobte Witt. In diesem Zusammenhang merkte er an, dass mehr Transparenz für die Öffentlichkeit ein wünschenswerter Faktor wäre, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auszeichnung für Carsten Kirchmaier

Zu Beginn der Hauptversammlung ehrte Vorsitzender Hans Halder seinen Vorgänger im Amt, Carsten Kirchmaier, für dessen zehnjährige SPD-Mitgliedschaft. Halder würdigte in seiner Ansprache den Mut Kirchmaiers, den Vorsitz eines SPD-Ortsverbands zu übernehmen, der kurz vor der Auflösung gestanden habe.

Carsten Kirchmaier verzichtet auf Kandidatur als stellvertretender Vorsitzender

„Ohne dich und dein Engagement würde es keine SPD mehr in Pfullendorf geben,“ erklärte Hans Halder. Da er beruflich in Norddeutschland tätig ist, verzichtete Carsten Kirchmaier auf eine weitere Kandidatur als stellvertretender Vorsitzender, will aber Mitglied im Ortsverband bleiben, informiert die SPD.

Ortsverband will sich verjüngen

Hans Halder zeigte sich in seinem Rechenschaftsbericht zufrieden mit dem Verlauf der vergangenen Jahre. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, sicherte er Stadtrat Jürgen Witt die volle Unterstützung des Ortsverbands zu. Halder bezeichnete als eines der Ziele für die Zukunft, den Ortsverband zu verjüngen. Auch wünsche er sich eine Doppelspitze im Vorstand – bestehen aus einer Frau und einem Mann.

Juso-Kreisverband soll gegründet werden

SPD-Kreisvorsitzender Michael Femmer kündigte am Rande der Mitgliederversammlung die Gründung eines Juso-Kreisverbands im Landkreis Sigmaringen an. Den Auftakt mache der noch zu gründende Juso-Ortsverband in Bad Saulgau.