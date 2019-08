Jeweils am letzten Samstag im Monat bieten zwölf ehrenamtliche Helfer in Pfullendorf an, defekte Gerätschaften und Gebrauchsgegenstände kostenlos zu reparieren.

Spaß am Reparieren Spaß an der Arbeit, Freude am Reparieren und die Leidenschaft, etwas gegen Wohlstandsmüll und Wegwerfgesellschaft zu unternehmen – diese Motivation hat aktuell eine Frau und elf Männer zusammengeführt, die am