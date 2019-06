Pfullendorf/Aach-Linz – Am Pfingstsonntag, 9. Juni, wird in Aach-Linz wieder unterhaltsamer Reitsport gezeigt. Der Reit- und Fahrverein Aach-Linz richtet zum 27. Mal seinen Reitertag aus. In diesem Jahr werden die Gäste allerdings auf den zweiten Turniertag mit den Fahrwettbewerben verzichten müssen. „Es haben sich in diesem Jahr für Pfingstmontag zu wenige Teilnehmer angemeldet, so dass wir diese Veranstaltung leider ausfallen lassen müssen“, bedauert der Vorsitzende Dietmar Gommeringer.

Es stehen Prüfungen nach der LPO (Leistungsprüfungs-Ordnung) an. Bei der LPO wird um Ranglistenpunkte geritten. Der Wettbewerb ist für Freizeit- und Turnierreiter gleichermaßen interessant. Beim Turnier gibt es für die Teilnehmer Preisgelder und zusätzlich Ranglistenpunkte.

Am Sonntagmorgen beginnt der Reitertag mit einem umfangreichen Programm. Dazu haben sich bereits über 200 Starter angemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Teilnehmerzahlen hier in etwa konstant geblieben. Den Anfang bilden die Reiter mit Prüfungen und Wettbewerben in der Dressur. Am Nachmittag sind dann die Springreiter an der Reihe. Den Abschluss bildet die Springprüfung der Klasse A* und anschließend wird mit einer Springprüfung Kl. A** ein weiterer spannender Wettbewerb angeboten.

Springprüfung mit Joker

Neu in diesem Jahr ist die Punkte-Springprüfung mit Joker Kl. A**. In einer Punktespringprüfung gibt es für das fehlerfreie Überwinden eines Hindernisses Punkte. Für den ersten Sprung gibt es einen Punkt, für den zweiten Sprung zwei Punkte und so weiter. Der Clou: Für den letzten Sprung kann ein Joker gewählt werden. Dieser Sprung ist in der Regel schwieriger und erzielt die doppelte Punktzahl. Aus Punkten und gerittener Zeit ergibt sich dann die Platzierung.

Nach jedem Wettbewerb werden die erfolgreichsten Akteure mit Sachpreisen oder Preisgeldern ausgezeichnet und präsentieren sich und ihre Pferde auf einer Ehrenrunde nochmals den Zuschauern.

