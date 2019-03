Mit Schusswaffe Bargeld gefordert

Erst vier Tage nach dem Raubüberfall auf den Schnellimbiss beim Stadtgarten informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung über das dramatische Geschehen, das sich am Freitagabend gegen 20.40 Uhr in der Bergwaldstraße ereignete. Demnach überfielen zwei maskierte Männer den Schnellimbiss und die beiden Vermummten schossen beim Betreten der Räumlichkeit einmal in die Luft. Anschließend forderten sie unter Vorhalt der Schusswaffe Bargeld von den 59- und 18-jährigen Angestellten.

Angestellte wehren sich

Diese zeigten sich von den Drohungen unbeeindruckt, verweigerten die Herausgabe von Geld und traten auf die Maskierten zu. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen und schossen im Freien erneut mehrfach in die Luft. "Den Mitarbeitern gelang es jedoch, einen der Männer einzuholen, zu überwältigen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten", informieren die Ermittler, dass bei dem Gerangel die beiden Angestellten durch Schläge leicht verletzt wurden. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Der festgenommene 19-Jährige wurde dann am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Inhaftierter verweigert Aussage

Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte Polizeisprecher Oliver Weißpflog, dass der Verhaftete bei den Vernehmungen von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch mache und weder zum Tathergang noch zu seinem Komplizen etwas sage. Auch deshalb hätten die Ermittler einige Tage gewartet, bis sie die Öffentlichkeit informierten, um keinen unnötigen Druck zu erzeugen. Da der in Untersuchungshaft befindliche 19-Jährige hartnäckig schweigt, gestalten sich die Ermittlungen zeitaufwendiger. Nach Angaben des zuständigen Sachbearbeiters habe man aber Hinweise auf den Komplizen, die "nicht ganz unkonkret sind", zitiert der Pressesprecher seinen Kollegen, der gestern Nachmittag doch etwas konkreter wurde. Zwar sei noch mit keiner Festnahme zu rechnen, aber die Ermittlungen würden auf Hochtouren laufen und sich dabei auf eine Person konzentrieren, erklärte Weißflog.