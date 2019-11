Ein Radfahrer war laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr in Schlangenlinien auf der Martin-Schneller-Straße unterwegs. Er wurde von einer Polizeistreife gestoppt und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann von den Polizisten in ein Krankenhaus gebracht. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss sich der Mann nun verantworten.