Erfolgreiches Football-Team aus Ravensburg

Wenn das Wetter mitspielt und alles Übrige funktioniert, wie von den Veranstaltern geplant, dann steigt am Samstag, 6. April, in der Geberit-Arena ein Mega-Ereignis. Erstmals findet auf dem grünen Rasen dann ein American-Football-Spiel statt, bei dem die Ravensburger Razorbacks auf die HSU Snipers treffen.

Die Ravensburger spielen höchst erfolgreich in der Zweiten Bundesliga, die sie letztes Jahr gewonnen haben, und sich für die Aufstiegsspiele in die Erste Liga qualifizierten. Die HSU Snipers kommen aus Hamburg, und zwar von der Helmut-Schmidt-Universität – einer Universität der Bundeswehr. Deshalb sollen auch Fallschirmspringer den Spielball vom Flugzeug aus direkt aufs Spielfeld bringen und der ganze Spieltag steht unter dem aus den USA bekannten Motto „Salut to Service“ – der Ehrung der Einsatzkräfte.

Rahmenprogramm beginnt um 15.30 Uhr

Das Spiel beginnt um 18 Uhr, aber das Rahmenprogramm startet schon um 15.30 Uhr. Man wolle American Football in der Region bekannter machen, benennen die Veranstalter als ein Ziel der bislang einmaligen Aktion. Auch die Zusammenarbeit mit Vereinen ist den Ravensburgern wichtig, und so bot das 100-jährige Jubiläum des SC Pfullendorf eine tolle Gelegenheit für eine solche Zusammenarbeit.

Field-Goal-Wettbewerb "Super Kick"

Dass die Razorbacks große Spieltage organisieren können, beweisen sie bei ihren Heimspielen mit durchschnittlich 1600 Zuschauern. Dafür werden auch in Pfullendorf mindestens 40 Helfer am 6. April im Einsatz sein, sowie die bei der Größe benötigte Security, wobei es in dieser Woche noch Abstimmungsgespräche mit Polizei und Stadt gibt. Klar ist, dass das Football-Spiel alle Zutaten haben wird, die man aus den Übertragungen der US-Liga NFL kennt – dazu gehören sprech- und tanzgewaltige Cheerleaders, Live-Musik und eine riesigen Videoleinwand.

Ein besonders Erlebnis ist für die Pause geplant – den Field-Goal-Wettbewerb "Super Kick". Aus 35 Metern müssen Teilnehmer den Football mit dem Fuß durch die zwei Stangen – Goalposts genannt – schießen und bei Erfolg winkt ein Preis von über 100 Euro.

Pfullendorfer spielt bei den Razorbacks

Der Kontakt mit Pfullendorf basiert selbstredend auch auf persönlichen Kontakten, denn mit dem 19-jährigen Lucas Walk spielt ein Pfullendorfer seit sieben Jahren in Ravensburg und der junge Mann wurde vergangenes Jahr vom Verein als bester "Rookie" sprich bester neuer Spieler in der Bundesliga Mannschaft ausgezeichnet. Er ist in der Defense-Line und hat damit die Aufgabe, die Offensive des Gegners aufzuhalten und auszuschalten. "Ich habe früher auch Fußball gespielt, dann American Football ausprobiert, und das hat mir sofort super gefallen", erzählt der muskelöse junge Mann, der es auch in den württembergischen U-17-Landeskader schaffte.

Programm

Am 6. April beginnt das Rahmenprogramm um 14.30 Uhr. Dann spielt die Brass-Band "Facking-Horns" vor dem Stadion. Neben dem VIP-Zelt werden weitere Zelte aufgebaut, in denen nach dem Spiel die After-Show-Party stattfindet, die Jeder mit gültiger Eintrittskarte besuchen kann. Die Bundeswehr informiert an einem Info-Stand über ihre Ausbildungsmöglichkeiten und für die Verpflegung steht unter anderem ein "Hamburger-Truck" zur Verfügung. Die Kinderbetreuung ist vor und während der Veranstaltung gesichert. Zwei Stadionsprecher informieren über das Spielgeschehen, erklären das Regelwerk und sorgen für Stimmung.