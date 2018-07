"Das Land des aufrichtigen Menschen", heißt die Namensübersetzung des westafrikanischen Landes Burkina Faso, einem der ärmsten Staaten der Welt. Seit zehn Jahren engagieren sich Pfullendorfer für ein Waisenhausprojekt in der Stadt Kaya. Sie unterstützen die Einrichtung und ermöglichen Waisenkindern durch Patenschaften das Leben im Heim und den Schulbesuch. Gegründet wurde das Heim, in dem derzeit 111 Mädchen und Jungen leben, die von 15 Personen, darunter fünf Lehrern, betreut werden, von Georges Sawadogo. Dessen Söhne Charles und Barthélémy sind derzeit auf Einladung der Initiative Burkina Faso in Pfullendorf zu Besuch, und werden am 11. Juli, 19 Uhr, auf der Piazza der Sparkasse, über das Projekt berichten. Im SÜDKURIER-Gespräch erzählen die Beiden, dass die Waisenhausschule von rund 300 Kindern besucht wird, die in sechs Klassenzimmern unterrichtet werden. Dass ein Lehrer oft 100 und mehr Schüler unterrichtet, haben Brigitte Stanke, Heike Siegel und Ulrich Leibbrand von der Initiative Burkina Faso bei ihren Besuchen in dem Sahel-Staat oft erlebt, berichtet das Trio. Da in Burkina Faso die Schulpflicht nur sechs Jahre dauert, bemüht sich das Waisenhaus ihren Kinder den Besuch in eine weiterführende Schule zu ermöglichen, denn ohne Bildung ist es unmöglich, eine Beschäftigung zu bekommen. Deshalb gibt es den Plan, selbst eine weiterführende Schule zu bauen und dabei auch einen beruflichen Zweig anzubieten, bei dem die Schüler Handwerksberufe wie Schreiner, Schweißer oder Elektriker lernen. "Das Gelände haben wir seit sechs Jahren", berichtet der 32-jährige Charles Sawadogo von enormen Hemmnissen durch die Bürokratie und die allgegenwärtige Korruption. Jetzt habe man fast alle Genehmigungen zusammen, ist der studierte Betriebswirt optimistisch, dass das Vorhaben verwirklicht werden kann. "Sie arbeiten in den Goldminen oder leisten Hausarbeit, fast wie Sklaven", antwortet er auf die Frage, welches Schicksal verwaiste Kinder in Burkina Faso erwartet, denn der Staat kümmert sich im Prinzip nicht um sie.

Obwohl Burkina Faso an Mali angrenzt, durch das eine Flüchtlingshauptroute der afrikanischen Migranten nach Europa führt, flüchten nur Wenige aus dem Land der aufrichtigen Menschen. "Viele Gebildete wollen legal ausreisen", erzählt Barthélémy Sawadogo, dass es immer schwieriger werde, nach Europa zu kommen. Die Menschen in Afrika sind über die zunehmende Abschottung des Kontinents gut informiert, berichtet sein Bruder Charles. So verfolgte man auch in Burkina Faso die Irrfahrt der "Aquarius", das nach der Rettung von hunderten Flüchtlinge tagelang im Mittelmeer kreuzte, weil mehrere europäische Länder dem Schiff die Hafeneinfahrt verweigerten. Die Brüder versuchen, Landsleute von der Flucht abzuhalten, so wie jenen Jungen, der vom Vater ermuntert wurde, in Europa Geld zu verdienen und damit die Familie zu unterstützen. Das Bruderpaar wird bei seinem Deutschlandbesuch auch Bauernhöfe in der Region besuchen, um Anregungen für die heimische Landwirtschaft mit nach Hause zu nehmen.

Informationsveranstaltung Charles und Barthélémy Sawadogo sowie Mitglieder der Initiative Burkina Faso berichten am Mittwoch, 11. Juli, 19 Uhr, auf der Piazza der Sparkasse mit einer Fotopräsentation über das Waisenhausprojekt in der Stadt Kaya, das von der Initiative unterstützt wird. Die Initiative unterstützt die Einrichtung und finanziert über Patenschaften den Schulbesuch und Unterhalt von aktuell 35 Waisenkindern, wobei der monatliche Beitrag etwa 20 Euro beträgt. Im Jahr 2016 brachte der Verein 15 000 Euro auf und im vergangenen Jahr waren es 21 000 Euro. Neben Kaya werden seit vielen Jahren auch Schulprojekte in der Stadt Boussouma unterstützt, der Partnerstadt von St. Jean-de-Braye, die bekanntlich die französische Partnerstadt von Pfullendorf ist. (siv)

