Gambia ist eines der ärmsten Länder der Welt. Der Verein „Menschen helfen“ ist dort seit 2014 in der Entwicklungshilfe aktiv. In diesem Jahr wurde der Verein für sein Projekt „House of skills“ von der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) im Rahmen des Förderprogramms „bwirkt!“ mit 20 000 Euro bedacht.

Drei Mal im Jahr geht es nach Gambia

Die führenden Köpfe hinter dem Verein sind Holger Hilzinger und Michael Junginger. Michael Junginger wohnt in Pfullendorf. Drei Mal im Jahr reist er nach Gambia, um sich dort direkt ein Bild vom Fortschritt des Projekts zu machen. „Wir haben ein gutes Standing und unsere Arbeit wird in Gambia anerkannt, sodass wir, wenn es zum Beispiel um behördliche Genehmigungen geht, weniger mit Korruption zu kämpfen haben.“

Für einen Arbeitsplatz nach der Lehre

„Skills“ sind Fähigkeiten – und um Befähigung geht es bei dem Projekt, dessen Träger die Evangelische Kirche Gambia (ECG) ist. Der Verein will in Gambia und Tansania seine unternehmerischen Kenntnisse weitergeben, also für Veränderungen und Verbesserungen vor Ort sorgen. Ausbildung statt Perspektivlosigkeit ist eines der Hauptanliegen. In enger Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation ECG setzt sich „Menschen helfen“ für die duale Berufsausbildung in Handwerksberufen ein und bietet den jungen Menschen nach der Lehre einen Arbeitsplatz. „Auch auf dem freien Arbeitsmarkt haben ausgelernte Lehrlinge dann eine reelle Chance auf eine gut bezahlte Stelle“, erklärt Junginger. Auf diese Weise können sie sich eine Existenz in ihrem Heimatland aufbauen und in Gambia für ihren Lebensunterhalt sorgen – statt die Flucht nach Europa anzutreten.

Pfullendorf Verein aus Pfullendorf erreicht Hilferuf aus Afrika Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell werden über das „House of skills“ 21 junge Menschen ausgebildet, acht davon in der Bäckerei, aber auch in anderen Berufen wie Maurer, Elektriker, Maler oder Metallbauer. Im Herbst werden es schon 28 Lehrlinge sein und in den nächsten Jahren soll die Zahl der Auszubildenden auf 100 Personen ansteigen, so die Pläne des Vereins.

Interesse an Ausbildungsplatz ist groß

„Wir wollen sukzessive weitere Betriebe aufbauen und etablieren, und zwar so, dass sie auch wirtschaftlich erfolgreich sind und die Arbeiter nicht nur einen Hungerlohn bekommen, sondern entsprechend bezahlt werden“, sagt Junginger. Derzeit entsteht eine 400 Quadratmeter große Kfz-Werkstatt. Das Interesse an einem Ausbildungsplatz bei „House of skills“ sei groß, berichtet Junginger. „Das Schulzeugnis spielt eine Rolle, aber wichtig ist uns, dass die Kandidaten ein 14-tägiges Praktikum machen, um deren Fertigkeiten und Sozialverhalten kennenzulernen.“

Pfullendorf Neue Erfahrungen in Afrika: Wolfgang Utz aus Aach-Linz besucht Schule in Kenia Das könnte Sie auch interessieren

Die „Sunshine Bakery“ ist Teil von „House of skills“ und wird von der Stiftung „Brot gegen Not“ unterstützt. Die 20 000 Euro aus dem SEZ-Förderprogramm kommen der Bäckerei zugute. Sie erhält eine Fotovoltaikanlage mit Speichersystem und einen richtigen Kühlraum. Die Fotovoltaik-Anlage werde schon bald eine verlässliche Stromversorgung rund um die Uhr gewährleisten, was bei der staatlichen Stromgesellschaft nicht immer der Fall sei, sagt Junginger.

Verbesserungen für die „Sunshine Bakery

Bisher seien immer wieder Backzutaten oder Backrohlinge verdorben, weil die Kühlung der Standkühlgeräte ausfiel. „Dieselgeneratoren als Backup sind weder ökologisch sinnvoll noch wirtschaftlich.“ Kühlungsbedürftige Zutaten und Backrohlinge können zukünftig sachgerecht gelagert und die Arbeitsabläufe produktiver gestaltet werden. „Die Sunshine Bakery stellt hochwertige Backwaren her, die auch an Hotels oder in der VIP-Lounge des Flughafens verkauft werden“, betont Junginger.