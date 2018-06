Pfullendorf – Das Programmheft für den Sommerferienspaß 2018 wurde am Donnerstag in allen Pfullendorfer Schulen sowie in den Grundschulen in Aach-Linz und Denkingen verteilt. Weitere Hefte liegen in der Volksbank, der Sparkasse, in der Stadtbücherei und der Tourist-Information sowie im Fachgeschäft Büro Klaiber aus. Mit 72 Terminen ist das Angebot in 2018 kaum kleiner als im vergangenen Jahr. Damals gab es 74 Termine, wie Sarah Mahlenbrey vom Kinder- und Jugendbüro bei einem Pressegespräch am Mittwoch im Pfullendorfer Jugendhaus sagte. Während den ersten Vorbereitungen für den Sommerferienspaß hatte es noch so ausgesehen, als ob das Angebot in diesem Jahr deutlich schmaler ausfallen würde. Bis zum Anmeldetermin am Montag, 9. Juli, ab 19 Uhr in der Sechslindenschule können die Eltern mit ihren Kinder ihre Wunschtermine zusammenstellen.

Dank neuer Akteure, die sich in der Schlussphase gemeldet haben, konnte Mahlenbrey gemeinsam mit ihrer Sozialpädagogik-Kollegin Tamara Remensperger ein Programm für die Sommerferien vorstellen, dass der Nachfrage wohl genügen dürfte. Denn die Angebote des Pfullendorfer Sommerferienspasses sind heiß begehrt. Zum Anmeldetermin fanden sich in den Vorjahren bis zu 200 Eltern gleichzeitig ein. Um diesen Ansturm bewältigen zu können, gibt es erneut das in den Vorjahren erprobte Losverfahren. Damit sich die Eltern besser Zurechtfinden, soll es statt sechs nur noch zwei Stationen geben, an denen die Anmeldungen erledigt werden können. Und es wird eine Kasse geben, an der die kostenpflichtigen Angebote bezahlt werden können.

800 Teilnehmer erlebten nach den Angaben von Sarah Mahlenbrey den Sommerferienspaß des vergangenen Jahres. Für dieses Jahr rechnet sie mit einer ähnlich großen Zahl an Kindern und Jugendlichen. Ob auch in den kommenden Jahren ein Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt werden kann, das der großen Nachfrage genügen kann, ist ungewiss.

Vereinen fehlen Leute

Denn es zeichne sich immer stärker ab, dass es Vereinen zunehmend Probleme bereite, genügend Ehrenamtliche zu finden, um beim Sommerferienspaß mitzuwirken. Dies sei eine oft zu hörende Begründung bei Absagen von Vereinen. Sarah Mahlenbrey, in ihrer Freizeit selbst in einem Narrenverein aktiv, hat großes Verständnis dafür. Obendrein würde die Arbeit in den Vereinen noch zusätzlich durch neue Auflagen wie etwa die der Ende Mai in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung belastet, schilderte sie im Rahmen des Pressegesprächs am Mittwoch. Mit dieser mussten sich die Macherinnen des Sommerferienspasses in diesem Jahr noch nicht auseinandersetzen. Aber in 2019 sei etwa die Frage zu klären, wie mit den Daten der angemeldeten Kinder umzugehen sei. Denn diese würden ja beispielsweise an die beteiligten Vereine und Firmen weitergegeben. Einen Plan B, sollte es in den kommenden Jahren zu Absagen von Vereinen kommen, die das Angebot des Sommerferienspasses massiv einschränken würden, habe sie noch nicht, sagte Mahlenbrey auf Nachfrage.

Für sie wie auch für ihre Kollegin Tamara Remensperger bedeutet der Sommerferienspaß neben der Arbeit auch viel Freude. Denn die Arbeit mit den Kindern sei eine völlig andere. Zum einen herrsche Ferienstimmung und zum anderen hätten die Kindern richtig Lust auf die Angebote, wie Remensperger schilderte. Hoch im Kurs sind nach wie vor kreative sowie sportliche Angebote. Als stressigste Zeit in der Vorbereitungsphase bezeichnete Remensperger die Pfingstferien. Denn dann galt es die letzten Absprachen mit Vereinen unter Dach und Fach zu bringen.

Nicht immer Geld zurück Um Kindern von den Wartelisten eine bessere Chance zu bieten, aber auch, um nicht auf Kosten sitzen zu bleiben, gibt es in diesem Jahre eine neue Regelung: Wer sein Kind nicht drei Tage vor einer Aktion rechtzeitig abmeldet, bekommt die Kosten nicht mehr erstattet wie bisher. In Fällen plötzlicher Krankheit gilt diese Regel nicht. (dim)

