von Karlheinz Fahlbusch

Abzüglich der Pause waren es rund zweieinhalb Stunden bestes schwäbisches Kabarett, das in der Stadthalle geboten wurde. Der Donnerstag wurde zum Sonntag und der Namensinhaber lief zur Hochform auf. Mit seinem neuen Programm "Bloß kein Trend verpennt" tourt er durch den Süden und füllt die Hallen.

Das Publikum feierte den "König des schwäbischen Kabarett". | Bild: Karlheinz Fahlbusch

In Pfullendorf waren es rund 300 Besucher, die den "König des schwäbischen Kabaretts", wie ihn sein Haussender SWR nennt, erleben wollten. Und ein Erlebnis war es wirklich, was der 56-jährige Waiblinger da zu bieten hatte. Hätte man die Lachtränen aufgefangen, es wären bestimmt viele Liter zusammengekommen.

In Pfullendorf hat er "koine Sau troffa"

Doch zunächst ging es um Krokodilstränen. Denn die hatte so mancher Fußballfan wohl am Mittwoch vergossen. Es war also die erste Vorstellung, die Sonntag nach dem WM-Aus der deutschen Mannschaft gab. Seine Feststellung: dumm gelaufen. Aber es hätte ja noch schlimmer kommen können. Nämlich dann, wenn man gegen Nordkoreas verloren hätte. Aber in Pfullendorf, da sei die Welt noch in Ordnung. Er sei nachmittags durch die Fußgängerzone gelaufen und hätte "koine Sau troffa".

Auch Lokalkolorit in seiner Show

Dass er immer wieder Lokalkolorit in seine Show einstreut, das kommt beim Publikum bestens an. Mehr unbeabsichtigt werden zwei Besucher zum "Running Gag". Sie müssen immer wieder herhalten für seine Spitzfindigkeiten. Dafür gibt es eine CD und eine Flasche Bier mit dem Konterfei des Kabarettisten.

Über sich selbst lachen

Rotzig, frech, kreativ, wortgewaltig und hintersinnig: Der Mann auf der Bühne versteht sein Handwerk. "Wir rennen den Trends nach und verpassen das Wichtigste", meint Sonntag. Doch das gilt nicht für ihn. Und deshalb zieht er alles und jeden durch den Kakao. Wer nicht über sich selbst lachen kann, der ist da echt im Nachteil.

Die tollsten Länder in Europa?

Doch zunächst definiert er ganz klar die drei tollsten Länder, die es in Europa gibt: Baden-Württemberg, das Elsass und die Nordschweiz und macht aus seiner Abneigung gegen die GroKo ("Das bedeutet großes Kotzen") in Berlin keinen Hehl. Da seien die fünf Monate ohne Regierung doch eine wirklich schöne Zeit gewesen.

Dinkelbrötchen für die Waldorfschule: Sonntag macht alles mit. Wenn auch widerwillig. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Wenn er einen Tag aus einem Leben skizziert, dann erfährt man, dass seine Kinder in die Waldorfschule gehen. Wohl auf Wunsch der Mutter. Und da sind dann zwei Feindbilder schnell ausgemacht: Die Eltern von Waldorfschülern und die Ehefrauen. Und die bekommen wirklich eine ganze Menge ab. Zwischendrin führt er ein Klappfahrrad vor und lässt auf der Leinwand einen seiner YouTube-Clips laufen, wo es dann Tipps für das Speichelsparen beim Briefmarkenlecken gibt.

Rätsel um die Fitness-Uhr

Und er führt seine Fitness-Uhr vor. Die hat er natürlich von seiner Frau. "Als sie die Daten ausgelesen hat, da war sie völlig außer sich. 24 Mal an den Baum gepinkelt und sieben Mal Geschlechtsverkehr innerhalb eines Tages", erklärt er dem Publikum. Doch das Rätsel löst sich: Weil Sonntag keine Fitness-Uhren mag, hatte er sie dem Hund umgebunden.

Auch Donald Trump darf nicht fehlen

In seiner Show darf natürlich ein Mann nicht fehlen. Donald Trump gebärde sich wie ein Siebenjähriger mit ADHS. Und er sei der Beweis dafür, dass man den Hirntod von Menschen manchmal erst Jahre später feststellen könne. Aber: "Die Amis haben ihn gewählt."

Versuche als Bauchredner

Sonntag hat aber auch noch eine Lichtgeige im Gepäck und gibt einen Song zum Besten: "Ich muss gar nix". Das ist doch was zum Mitklatschen. Und er versucht sich als Bauchredner mit zwei Handpuppen: Günther Oettinger und Winfried Kretschmann. "Eine Mischung aus Gandhi, dem Nikolaus und ausgelutschten Kamillenteebeuteln."

