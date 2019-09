Am Samstag, 21. September, laden die Stadtverwaltung und die katholische und evangelische Kirchengemeinde gemeinsam alle neu zugezogenen Personen zu einem kleinen Empfang auf den Marktplatz ein. Bereits seit einigen Jahren erfreut sich der Neubürger-Treff großer Beliebtheit, wie die Stadt mitteilt. Seit August 2018 und August dieses Jahres sind wieder über 700 Personen nach Pfullendorf gezogen. Neben den neu Zugezogenen sind natürlich auch die eingefleischten Pfullendorfer herzlich eingeladen den Vormittag auf dem Marktplatz zu verbringen.

Gestartet wird ab 9 Uhr. Um 10 Uhr gibt es eine offizielle Begrüßung, die von der Stadtmusik Pfullendorf musikalisch umrahmt wird. An den Ständen der Schützengesellschaft 1471 Pfullendorf / Aach-Linz, des Netzwerk 50plus, des VdK Ortsverband Pfullendorf sowie der örtlichen Arbeiterwohlfahrt, des Weltladens und des katholischen Kirchenchor St. Jakobus können sich Interessierte über das Angebot der Vereine und Verbände informieren. Die Stadtverwaltung wird ebenfalls an einem Stand allerlei Informationen über das breite und abwechslungsreiche Angebot in der Linzgaustadt bereithalten. Der SÜDKURIER als Pfullendorfer Lokalzeitung wird auch mit einem Stand vertreten sein.

Der Neubürgertreff findet am Samstag, 21. September, wieder auf dem Marktplatz statt. Auch Einheimische sind willkommen. | Bild: Stadt Pfullendorf

Um 11 Uhr wird eine rund einstündige und kostenlose Stadtführung angeboten. Besucht werden dabei das Stadtwahrzeichen Obertor und auch das alte Haus, eines der ältesten Bürgerhäuser Süddeutschlands. Der Neubürger-Treff endet um 12 Uhr, doch auch danach kann man noch in den Straßencafés verweilen oder über den Flohmarkt in der unteren Hauptstraße bummeln. Besonderes Highlight an diesem Tag sind Fahrten mit einem Dampfzug. Dieser pendelt anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Eisenbahnknoten Aulendorf“ auf der Räuberbahn. Am Bahnsteig in Pfullendorf am Stadtgarten wird es von 12 bis 17 Uhr ein kleines Bahnsteigs-Fest mit Bewirtung durch den Modelleisenbahn-Club und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein Hoßkirch geben. Bei Regen muss die Veranstaltung leider ausfallen.