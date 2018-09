Welche Vielfalt an Menschen es in Pfullendorf gibt, hat sich beim Fest der interkulturellen Begegnung für Familien vor dem Jugendhaus gezeigt. Bürgermeisterstellvertreter Peter Schramm erachtete die Veranstaltung als sinnvoll in einer politisch polarisierenden Zeit. 80 Nationen leben in der ehemaligen Reichsstadt – sie kamen sich hier näher. Wie spielend Brücken geschaffen werden und Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenfinden können, dies demonstrierte der in der Schulsozialarbeit tätige Lars Brack: anhand der beschriebenen Eigenschaften eines Fuß-, Tennis- und Federballs. Sein Mitstreiter Andreas Roth und Daniel Hahn vom Sigmaringer Haus Nazareth führten munter durchs Programm, es wurde gespielt und unter Gitarrebegleitung gesungen und getanzt.

