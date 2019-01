"Eine super Truppe"

Die deutschen Handballer sorgen bei der Weltmeister für Furore, ausverkaufte Hallen, Euphorie und eine unglaubliche Stimmung bei den Fans. Mit einem 31:30-Sieg gegen Spanien sicherte man sich am Mittwochabend den Gruppensieg und erreichte damit einen perfekten Abschluss der Hauptrunde. Am Freitagabend geht es für die Team um Kapitän Uwe Gensheimer nun im Halbfinale gegen Norwegen um den Einzug ins Finale. Auch die Handballer des TV Pfullendorf, die aktuell in der Landesliga spielen, fiebern mit der Nationalmannschaft. Der SÜDKURIER hat die Spieler gefragt, was sie vom deutschen Team halten und wie sie ihre Chancen auf den WM-Titel einschätzen.

Felix Staudacher (Rückraum): „Das ist eine super Truppe, vor allem die Abwehr ein spektakuläres Bollwerk. Jetzt ist alles möglich. Ich sage, Deutschland wird Weltmeister.“

Nico Hegge (Rückraum): „Unsere deutsche Mannschaft zeigt einen super Teamgeist und glänzt durch eine bärenstarke Abwehr. Deutschland holt den WM-Titel."

Eric Kempf (Linksaußen): „Es herrscht eine geile Stimmung in der Mannschaft. Überragend ist die Abwehr um den Mittelblock Wienczek/Pekeler. Ich tippe aber eine knappe Niederlage im Finale gegen Mitgastgeber Dänemark."

Fabian Brändlin (Rückraum): „Die Mannschaft spielt mit großartigem Einsatz und Kampfgeist. Mit der überragenden Stimmung der Fans im Rücken wird die Mannschaft ins Finale einziehen. Dann ist alles möglich."

Manuel Scheitler (Rückraum): „Unsere bärenstarke Abwehr im Zusammenspiel mit den lautstarken Zuschauern und dem Heimvorteil sind unser unglaubliches Plus. Der Einzug ins Finale ist definitiv drin, dann ist alles möglich."

Patrick Augustin (Linksaußen): „Es herrschen ein überragender Teamgeist und Einsatz, vor allem in der Abwehr. Der Einzug ins Finale ist möglich, und dann werden sie auch Weltmeister."

Marco Burkert (Kreisläufer): „Großartiger Kampf und Leidenschaft in der Abwehr und ein phänomenaler Zusammenhalt sind die Stärken der Mannschaft. Wenn der Einzug ins Finale glückt, ist definitiv auch der Titel drin."

Tim Kreth (Kreisläufer): „Das ist eine tolle Truppe und es macht Spaß, die Spiele anzuschauen. Dazu haben die Deutschen eine super Abwehr. Wir holen den Titel."

Taha Yaren (Torhüter): „Wir haben zwar keinen hervorragenden Superstar, der das Spiel an sich reißt, dafür aber auf jeder Position eine Besetzung die jedem Gegner gewachsen ist und eine ausgezeichnete Abwehrarbeit. Die jüngsten Ausfälle fallen schwer aus, aber der Finaleinzug ist auf jeden Fall drin."

Nicklas Beckemeyer (Torhüter): „Das ist ein einzigartiges Team. Der Mannschaft zuzuschauen, ist einfach geil. Weil ihr Spiel einfach anzieht und hypnotisiert. Mit dem Heimvorteil und wenn der Kampfgeist stimmt, ist es auf jeden Fall möglich, dass sie gewinnen."

Dominik Blocherer (Kreisläufer): „Es herrscht ein super Teamgeist und die Körpersprache, vor allem die Abwehr ist überragend. Die Chancenverwertung muss noch verbessert werden. Wenn sie weiterhin von den Fans getragen werden, ist das Finale sicher erreichbar, dann allerdings müssen sie über sich hinauswachsen."