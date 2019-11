Sie soll ein besonderes Erinnerungsstück sein und Sammler erfreuen: Die Jubiläumsmedaille der Stadt Pfullendorf. Der Silberling wurde jetzt von Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu dem SÜDKURIER vorgestellt. Auf der Vorderseite trägt die Medaille das Wahrzeichen von Pfullendorf: Das Obertor und die Doppeltoranlage. Auf der Rückseite findet sich das Wappen der Stadt.

„Mit dem Verkaufsstart wollen wir die Bürgerinnen und Bürger auf die Feierleichkeiten im nächsten Jahr einstimmen und wir hoffen, dass die Medaille sie auch noch in vielen Jahren an das Jubiläum erinnern wird“, sagt Bürgermeister Thomas Kugler. Das Erinnerungsstück wurde eigens für das Stadtjubiläum geprägt. Der Arbeitskreis zur Vorbereitung des Jubiläums habe die Idee aufgegriffen, die Bernd Mathieu von seiner vorigen Arbeitsstelle, der Stadt Lindenberg im Allgäu mitgebracht hatte. „Das ist an sich nichts Ungewöhnliches mehr“, sagt der Wirtschaftsförderer. Auch Städte wie Augsburg oder Pforzheim hätten eine Jubiläumsmedaille prägen lassen und dafür viele positive Rückmeldungen von ihren Bürgern bekommen. Der Silberling hat einen Durchmesser von 35 Millimeter und ein Gewicht von 15 Gramm. Er besteht aus Feinsilber und ist für 40 Euro an den Verkaufsstellen Touristinformation sowie den bei den Volksbanken und der Sparkasse in Pfullendorf zu erhalten. 120 Exemplare hat die Stadt zunächst drucken lassen. „An allen Verkaufsstellen wurden schon erste Jubiläumsmedaillen verkauft“, sagt Bernd Mathieu.

Auf Wunsch lässt sich die Medaille auch in Gold (585) oder in Feingold (999) bekommen. „Das Stück in Feingold wird vermutlich etwas über 1000 Euro kosten“, sagt Mathieu. Wer interessiert ist, kann eine Medaille unter Angaben seiner Personalien in der Touristinformation bestellen. Er werde dann benachrichtig, wenn die Medaille vorliegt.

„Die Jubiläumsmedaille ist keine Münze“, sagt Matheiu weiter. Sie steigt nicht im Wert, sondern sie ist ein reines Erinnerungsstück, dass seinen materiellen Wert einzig und allein aus den 15 Gramm Silber bezieht.“ Die Medaille wird es übrigens bis zum 31. Januar 2021 zu kaufen geben. Sollte sie vorher vergriffen sein, kann die Stadt Medaillen nachprägen lassen. Wir wollen den Bürgern genügend Zeit lassen, sie zu kaufen. Aber irgendwann muss dann auch Schluss sein.“