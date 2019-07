von Siegfried Volk siegfried.volk@suedkurier.de

Verbundschule mit Grundschule

Einige Großprojekte und die Umsetzung etlicher kleinerer Maßnahmen hat sich die Fraktion der Unabhängigen Liste für die nächsten Jahre vorgenommen. Mit dem Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai sei man zufrieden, erklärten Michael Zoller, Hermann Billmann, Eva Riede-Leibbrand und der neu gewählte Oliver Ritter bei einem Pressegespräch im Foyer der evangelischen Kirche. Ein wichtiges Thema ist die Schulentwicklung, wo binnen fünf Jahren die geplante Verbundschule am Standort Sechslinden umgesetzt werden soll. Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärten die UL-Vertreter, dass die Verbundschule auch die Grundschule einschließen soll. Die Kasimir-Walchner-Schule sollte aus vielerlei pädagogischen Gründen hingegen am bisherigen Standort am Eichberg bleiben, erklärte Riede-Leibbrand, die die Schule viele Jahre leitete.

Die Gemeinderatsfraktion der UL hat sich für die nächsten Jahre einiges vorgenommen, wie Hermann Billmann, Oliver Ritter, Eva Riede-Leibbrand und Michael Zoller (von links) erklärten. | Bild: Volk, Siegfried

„Fair-Trade-Stadt“ als Ziel

Ein wichtiges Thema ist für UL die Umwelt- und Klimapolitik. Man wolle keinen Klimanotstand wie in anderen Gemeinden ausrufen, aber das Bewusstsein der Menschen für Zusammenhänge zwischen Flucht, regionaler Produkterzeugung und fairem Handel schärfen. So wie Ravensburg soll Pfullendorf sich zu einer „Faire-Trade-Stadt“ entwickeln. Einige Kriterien für dieses Prädikat erfülle man bereits, erklärte Hermann Billmann, dass man im Gemeinderat einen Antrag zur Einsetzung einer notwendigen Steuerungsgruppe stellen wird.

Friedhof als wichtiges Thema

Ein wichtiges Thema für die Bürgerschaft sei der Friedhof, berichtete Michael Zoller. Moniert werden die bekiesten Wege, die beispielsweise mit dem Rollator nicht befahrbar seien. Nachgedacht werden müsse über neue Bestattungsformen, wie die Baumbestattung und auch für die muslimischen Bewohner sollte man Begräbnismöglichkeiten anbieten. Diese Weiterentwicklung des Friedhofswesens könnte auch zu Gebührenänderungen führen, ergänzte Zoller, dass die letzte Anpassung wohl aus dem Jahr 2011 datiert.

Stadt soll alte Bausubstanz aufkaufen

Insgesamt positiv bewertet die UL den Bauboom, allerdings gehe wohnraumtechnisch in der Innenstadt nichts voran. Die Stadt könnte alte Bausubstanz aufkaufen, um diese dann zukunftsfähig zu entwickeln oder Investoren und Grundstückskäufern finanzielle Anreize bieten. Die von der UL initiierten Spazierwege rund um Pfullendorf kommen nach Angaben von Hermann Billmann sehr gut an, sodass weitere Wege hinzukommen, inklusiver zusätzlicher Ruhebänke.

Zukunft des evangelischen Kindertagheims

Die Zukunft des Kindertagheims ist ein Dauerthema, auch weil angesichts des maroden Gebäudezustandes sogar eine Schließung droht. Noch vor den Sommerferien sollen Gespräche mit der Stadt stattfinden, wobei die evangelische Kirchengemeinde nach Angaben von Hermann Billmann ihre Hausaufgaben gemacht habe. Konkret geht es um die Finanzierung eines Neubaus, zu dem die evangelische Kirche als Träger der Einrichtung ihren Anteil beitragen muss. Billmann, der nach dem Weggang von Pfarrer i.P. Daniel Burk, sich wieder intensiver in der Kirchengemeinde einbringen wird, will beim Tagheim noch vor dem 1. Advent eine Entscheidung. Dann finden die Kirchengemeinderatswahlen statt, und deshalb soll das alte Gremium noch über das Projekt befinden.

Regelungen für Parken

Unzufrieden ist die UL, dass die Verwaltung trotz mehrfacher Ankündigung, immer noch kein Parkraumbewirtschaftungskonzept vorgelegt hat. Eine schnelle Lösung wird für die Situation bei den Friedhofsparkplätzen gefordert. Seitdem das Parken auf dem Krankenhausparkplatz gebührenpflichtig ist, blockieren Klinikbesucher und Mitarbeiter oftmals die Stellplätze, die für Friedhofsbesucher angelegt wurden. Mit einer Parkscheibenregelung könnte man die Angelegenheit in den Griff bekommen.

Outdoor-Fitnessgeräte im Stadtgarten

Schnell und ohne große Kosten könnte man auch das Problem fehlender Radabstellplätze in der gesamten Stadt lösen, sind die UL-Vertreter überzeugt. Sie vermissen beim Busbahnhof auch die versprochene Lösung der Toiletten-Frage für die Fahrgäste. Der Stadtgarten soll aufgewertet und mit mehr Leben werden, und zwar durch das Aufstellen von Outdoor-Fitness-Geräten und einem Bolzplatz. Die städtischen Grünanlagen sollen zu Bienenweiden umgestaltet und auf den Gemeindeflächen kein Glyphosat mehr verwendet werden, und dranbleiben will man auch bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgabe, einen Jugendgemeinderat zu etablieren.