von Karlheinz Fahlbusch

"Gute Gespräche"

Während die Umgestaltung des Stadteingangs beim Stadtgartenkreisel vorerst dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, wird es beim Klaiber-Kreisel große Veränderungen geben. Denn es sieht so aus, als ob man ernsthafte Interessenten am Areal der ehemaligen Ziegelei Ott gefunden hat. Seit einigen Monaten ist die Stadtverwaltung „in guten Gesprächen“, wie Bürgermeister Thomas Kugler gestern bei der Sitzung des Gemeinderates erklärte. Und die können schon bald zu einem positiven Abschluss führen.

Ernsthafte Interessenten

Extra-Games Admiral will seinen Sitz vom Industriegebiet Theuerbach auf das Ott-Areal verlegen, das seit sechs Jahren im Besitz der Stadt ist. Doch damit nicht genug: Auch das Busunternehmen Sehmer aus Wald-Walbertsweiler hat großes Interesse und will seinen Sitz in die Linzgaustadt verlegen. „Sehmer will näher am zentralen Busbahnhof sein“, erläuterte Kugler. Er ist überzeugt, dass beide Interessenten ideal auf das große Gelände passen. Sehmer würde hier rund ein Dutzend Busse unterbringen und Extra Games Admiral braucht einfach mehr Platz.

Extra-Games beschäftigt 350 Mitarbeiter

Am bisherigen Standort sind die Erweiterungsmöglichkeiten begrenzt und man benötigt unbedingt 200 Parkplätze für die rund 350 Mitarbeiter. Deshalb sehen beide Nutzungskonzepte sehr viele Stellplätze vor. Dafür ist ein Teil der Fläche, bei dem es sich um ehemaliges Auffüllgelände handelt, ideal. „Wir schlagen damit mehrere Fliegen mit einer Klappe“, freute sich der Bürgermeister. Die Fläche von rund drei Hektar Größe benötige keine Erschließung, weil schon alles vorhanden ist. Wenn Extra Games umziehe, dann bedeute das neue Kapazitäten im Gebiet Theuerbach. Mit der Ansiedlung der beiden Betriebe könne man „ein städtebauliches Ausrufungszeichen am Stadteingang setzen“, so der Rathauschef.