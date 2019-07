Ein 35-Jähriger wurde wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen und sexueller Belästigung verhaftet. Bereits am 5. Juni und am 14. Juni hatte sich der Mann im Stadtgebiet Pfullendorf jeweils einer Frau seinen Penis gezeigt. In einem Fall berührte der Täter die Frau auch unsittlich, informierten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Aufgrund des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen und der sexuellen Belästigung wurden durch den Polizeiposten Pfullendorf, das Kriminalkommissariat Sigmaringen und die Staatsanwaltschaft Hechingen unverzüglich umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Diese führten zu einem schnellen Ermittlungserfolg und es konnte ein 35 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Sigmaringen als dringend Tatverdächtiger identifiziert werden, der auch bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erwirkt, der Beschuldigte verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sollten weitere Personen entsprechend belästigt worden sein, können sich diese beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 0 75 52/2 01 60 melden.