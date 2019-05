von sk

Zur Jahresversammlung der Pfadfinder vom Bund des Pfadfinderstamms Schwarzer Panter waren 42 der 73 Mitglieder gekommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bei den Wahlen waren auch die Kleinsten, die sieben- bis elfjährigen Wölflinge, stimmberechtigt. Gewählt wurden, neben dem kompletten Vorstand, auch der Kassierer und die Kassenprüfer, informieren die Pfadfinder.

Felix Hug bleibt Vorsitzender

Die Mitglieder bestätigten Felix Hug im Amt des Vorsitzenden. Als dessen Stellvertreter wurde Martin Braun gewählt. Julia Braun und Johannes Pinkus komplettieren das Vorstandsteam, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zuwachs bei den Rangern und Rovern

Felix Hug schilderte, wie sich der Pfadfinderstamm in den vergangenen zwölf Monaten entwickelt hat. Dabei ging er auch auf die prozentuale Zusammensetzung der einzelnen Stufen ein, in denen sich die Kinder und Jugendlichen bei der Gruppenarbeit organisieren. Die Wölflingsstufe (Sieben- bis Elfjährige) stellt mit 30 Prozent die größte Gruppe. An zweiter Stelle steht die Leiterrunde mit 13 Mitgliedern. Bei den Rangern und Rovern (16- bis 25-Jährige) habe es Zuwachs gegeben, freute sich der Vorsitzende. So gebe es nun drei statt vormals zwei Runden, wie die Pfadfinder Gruppen einer Größe von fünf bis zwölf Mitgliedern bezeichnen.

Aus dem eigenen Leiterfindungs- und Bildungskonzept hätten die Scouts fünf Gruppenleiter für die Leiterrunde gewinnen können, führte Felix Hug laut Pressemitteilung weiter aus.

Suche nach Sponsoren für neues Küchenzelt

Bei der Hauptversammlung kam auch das Thema Küchenzelt zur Sprache: Dieses ist in die Jahre gekommen und die Schwarzen Panter wollen ein neues kaufen. Ein entsprechender Antrag wurde von dem Mitgliedern einstimmig angenommen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Das Problem bestehe jedoch darin, dass die finanziellen Mittel fehlen. Rund 3000 Euro würden benötigt. Wie die Scouts diese Summe zusammenbekommen sollen, sei derzeit völlig unklar. Man wolle versuchen, Sponsoren zu finden.

Mitglieder freuen sich auf Sommercamp und Leiterfahrt

Die Schwarzen Panter blicken im Sommer auf zwei besondere Veranstaltungen: Im Juni findet für die Gruppenleiter sowie die Ranger und Rover eine Leiterfahrt nach Puylaurent/Frankreich statt. Ins Sommercamp geht es nach Villingen-Schwenningen. Bei dieser Fahrt werden alle Stufen dabei sein, informieren die Pfadfinder.