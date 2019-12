Vertreter der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) Pfullendorf holten das Friedenslicht aus Stuttgart ab und brachten es nach Pfullendorf, informiert Marius Burth für die St.-Georgs-Pfadfinder von St. Jakobus. Das in der Geburtsstadt Jesu entzündete Licht wird alljährlich am dritten Adventswochenende an Pfadfinder aus ganz Europa weitergegeben. Die diesjährige Friedenslichtaktion steht unter dem Motto „Mut zum Frieden“.

Friedenslicht als internationales Symbol

Mit dem Friedenslicht möchten die Pfadfinder ein internationales Symbol setzen und alle Menschen dazu motivieren, sich für den Frieden und für ein tolerantes Miteinander einzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Viele regionale und lokale Aktionen

Das Friedenslicht werde mit dem Zug in über 30 Städte in Deutschland gebracht und dort in zentralen Aussendefeiern an die Pfadfindergruppen gegeben, die es zu Weihnachten in vielen regionalen und lokalen Aktionen an „alle Menschen guten Willens“ weiterreichen.

Gottesdienst mit Friedenslicht Am kommenden Sonntag, 22. Dezember, 18.30 Uhr findet der Aussendungsgottesdienst in der Pfullendorfer St.-Jakobus-Kirche statt. Der Gottesdienst wird von den Pfadfindern gestaltet. Auch in diesem Jahr wird es zu Beginn des Gottesdienstes wieder die Möglichkeit geben, das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. Hierzu können Kerzen gekauft oder mitgebrachte Laternen verwendet werden.

Seit 1994 verteilen deutsche Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem und sorgen dafür, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet. Das Friedenslicht erreicht sogar Amerika, informiert Marius Burth. Dort leuchte es seit 2001 unter anderem in New York am Ground Zero, dem Ort der Terroranschläge vom 11. September 2001.

Gemeinsames Zeichen für Frieden

Auf seiner Reise nach Pfullendorf verbindet das Friedenslicht auf über 3000 Kilometern verschiedenste Nationen und Religionen, die alle von dem Wunsch nach Frieden geeint sind, erläutert Burth die Symbolkraft hinter der Aktion. So wolle man ein gemeinsames Zeichen setzen.