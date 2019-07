Pfullendorf – Wer sich für alte Autos, Motorräder oder Traktoren begeistert, sollte sich das Oldtimertreffen am Samstatg, 13.¦Juli, und Sonntag, 14.¦Juli, im Seepark nicht entgehen lassen. Denn dort werden rund 1000 historische Fahrzeuge erwartet, wenn das Wetter nicht allzu garstig ist. Dann könnte es sein, dass so mancher Besitzer sein Faltdach-Cabriolet von Mercedes-Benz oder das Triumph-Motorrad lieber in der heimischen Garage lässt, statt sich auf den Weg in den Linzgau zu machen. Die Anreise der Fahrzeuge ist jedenfalls am Samstag ab 9.30¦Uhr geplant. Es dürften auch reichlich alte Opel mit Sechs- und Achtzylinder-Motor zu sehen sein, denn es findet eine Zusatz-Ausstellung dieser Autos mit einer Ausfahrt am Samstag um 15¦Uhr statt. Schlepper-Fans dürfen sich freuen: Die Organisatoren rechnen allein 200 Traktoren, darunter Hanomag, Lanz Bulldog, Porsche, Fendt-Dieselrösser... Ein echtes Highlight ist das kultige US-Feuerwehrauto American LaFrance.

Live-Musik im Festzelt

Veranstalter sind die Oldtimer-Freunde Linzgau, die alle zwei Jahre zum Retro-Event einladen. Das erste Oldtimertreffen fand 1999 statt, damals noch in einem kleinen Rahmen auf dem Stadtgartenvorplatz. Später zog man in den Jägerhof und inzwischen wird der Seepark schon fast zu klein. 2017 kamen rund 1000 Besucher, um sich über 850 Oldies anzuschauen, zu fachsimpeln und das Rahmenprogramm zu genießen. Im bewirteten Festzelt sitzt man warm und trocken, aber nicht auf dem Trockenen. Die Oldtimer-Freunde sind bekannt für ihren guten Mittagstisch mit Gyros, Kassler, Saumagen und Salaten, auch Kaffee und Kuchen sind im Angebot. Wer sich von den chromblitzenden Klassikern loseisen kann, auf den wartet musikalische Unterhaltung. Am Samstagabend um 19¦Uhr spielt das „Sterntaler Duo“ und dann darf auch getanzt werden. Der Sonntag startet mit einem Frühstücksbrunch in der Zeit von 8¦Uhr bis 10¦Uhr. Die Ausstellung ist ab 9.30¦Uhr geöffnet. Zum Frühschoppen musiziert der „Kehlbach Express“ und um 14¦Uhr kommen Freunde der Country-Musik auf ihre Kosten. Dann steht „Knapp ein Jahr“ auf der Bühne. Was es mit Linedance auf sich hat, zeigen „Susi’s Devil Dancers“.