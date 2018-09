von Karlheinz Fahlbusch

Wenn in Deutschland die Rede davon ist, dass man mehr in Bildung investieren muss, dann dürfen sich Bürgermeister Thomas Kugler und der Gemeinderat auf die Schulter klopfen. „Voll dabei“, könnte man sagen. Denn dass die Stadt das Thema Bildung als existenziell für die Zukunft sieht, das kann man schon alleine daran ablesen, dass sehr viel Geld investiert wird, um Kindergärten und Schulen auf das richtige Gleis zu setzen. Ein hervorragendes Beispiel ist die total sanierte und erweiterte Härle-Schule. Bei der offiziellen Einweihung am Samstag gab es nur Lob und Anerkennung.

Aus dem Jahr 1931 stammt das alte Schulgebäude. Links zu sehen: Der Anbau mit dem Türmchen. Beides wurde nun abgerissen. Vor dem Gebäude wurde jetzt eine Mensa mit 120 Plätzen gebaut. Derzeit besuchen rund 210 Schüler hier den Unterricht. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

„Pfullendorf ist absolut führend, wenn es um Investitionen in die Schulen geht“, stellte Schulamtsdirektor Maximilian Groß vom staatlichen Schulamt in Albstadt im Gespräch mit dem SÜDKURIER fest. Und er ist überzeugt, dass die Schulbehörde in der Linzgaustadt auch in Zukunft einen Partner hat, dem das Schulwesen ein großes Anliegen ist. Doch so etwas muss auch finanziert werden. Bei der Härle-Schule geht es dabei um 9,4 Millionen Euro. Immerhin gab es Zuschüsse in Höhe von 2,2 Millionen Euro aus Schulbaufördermitteln und Mitteln des Ausgleichsstocks. Das macht, laut Bürgermeister Kugler, deutlich, dass das Land sich seiner Verantwortung für den Schulbau bewusst ist. Er bedankte sich dafür bei der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Bündnis 90/Grüne), die am Festakt teilnahm. Aber trotzdem müsse die Stadt dreiviertel der Kosten übernehmen. Kugler sagte: „Angesichts der baulichen und strukturellen Defizite der alten Schule aus dem Jahr 1931 war sich der Gemeinderat einig, hier ein funktionsgerechtes, modernes Schulgebäude umzusetzen.“ Und das sei zweifellos gelungen.

Pfarrer Daniel Burk stellt bildlich dar, dass die Schule nicht auf Sand gebaut ist. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Die ursprüngliche Absicht, nur an der Stirnseite eine Mensa anzubauen, wurde wieder verworfen. „Die Werkrealschule kam dazwischen“, erinnerte der Bürgermeister. Doch das sei eigentlich ganz gut gewesen. Denn mittlerweile gab es neue Anforderungen und man machte sich Ende 2012 auf den Weg, das pädagogische Konzept und die dafür nötigen Räumlichkeiten zu definieren. Herausgekommen sind zehn moderne und helle Klassenzimmer, zehn Differenzierungsräume, Computerplätze und auch Platz für die Schulsozialarbeit. In der neuen Mensa werden pro Schultag 100 Essen ausgegeben.

Beim Rundgang durch das komplett sanierte Gebäude wird eindrucksvoll deutlich, dass hier das Geld gut angelegt ist. Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter und Schulleiterin Susanne Seßler müssen viele Fragen beantworten. Und so mancher Besucher erinnerte sich hier an seine eigene Schulzeit. So eine Schule hätte man auch gerne gehabt. Bilder: Karlheinz Fahlbusch | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Weil man eine Steigerung der Kinderzahlen erwartet, ist die Mensa auf 120 Plätze ausgelegt. „Das Regierungspräsidium gab zu bedenken, ob die Größe nicht überdimensioniert wäre“, erinnerte Thomas Kugler. Die aktuellen Zahlen bestätigen jedoch die richtige Planung.

Fußboden komplett entfernt

Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter ging in seinem Rückblick auf die Baumaßnahmen auf die vielen Unwägbarkeiten ein, die es bei der Sanierung eines Altbaus gibt. So mussten entgegen der Planung alle Fußböden komplett entfernt werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium sei eine Schule entstanden, die die jetzt vom Unterricht über Theater bis zum Fest alle Möglichkeiten biete. Wie auch der Bürgermeister zollte Peter den Pädagogen seinen großen Respekt. Denn die Umbaumaßnahmen liefen seit 2013 parallel zum Schulbetrieb und das bedeutete ständigen Lärm und Dreck.

Humor nicht verloren gegangen

Dass diese Phase jetzt beendet ist, war für Schulleiterin Susanne Seßler eine große Erleichterung. Einige Anekdoten aus der Zeit der Bauarbeiten machten deutlich, dass auch der Humor nicht verloren gegangen ist. Diakon Paul Gasser von der katholischen sowie Gemeindereferentin Tina Klaiber und Pfarrer Daniel Burk von der evangelischen Kirchengemeinde übernahmen dann die Segnung. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Chor der Außenstelle Alter Löwen unter Leitung von Ulrike Maier und die beiden Nachwuchstalente Jana und Sofia am Flügel.

Geschichte Das Schulgebäude wurde im Jahr 1931 als "Neue Volksschule" eingeweiht. Unterrichtet wurden nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch Kochen. Die dazu vorhandene Küche wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zur Verpflegung der französischen Besatzungssoldaten genutzt. Das Dachgeschoss, wo jetzt Klassenzimmer und Differenzierungsräume untergebracht sind, diente während des Krieges als Unterkunft für Kriegsgefangene. Nach der Wiederaufnahme des Unterrichts richtete das Deutsche Rote Kreuz in der heutigen Härle-Schule eine Schulspeisung ein, da die Bevölkerung wenig zu essen hatte. Schuljahreswechsel war früher immer an Ostern. Das änderte sich dann 1966. Der Schuljahresbeginn sollte bundesweit am 1. August erfolgen. Dazu wurden wurden zwei Kurzschuljahre eingeführt. Sie dauerten vom 1. April bis 30. November 1966 und vom 1. Dezember 1966 bis 31. Juli 1967. (kf)

