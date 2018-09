Pfullendorf – Vor dem Schulfest an der Realschule am Eichberg stand die offizielle Amtseinführung des neuen Schulleiters Jörg Fiebig. Er hat am 1. Juli 2018 die Nachfolge von Gabriele Fischer angetreten, die in den Ruhestand gegangen ist. Nicht nur Eleonore Wiehl vom Staatlichen Schulamt zeigte sich überzeugt davon, dass Fiebig die Schule in eine gute Zukunft führen wird. Das anspruchsvolle Bewerbungsverfahren habe er mit Bravour gemeistert. "Ich freue mich, dass die Schulleitung wieder komplett ist", sagte sie. Transparente Entscheidungen und Toleranz seien in seiner Position ebenso wichtig, wie Dialogbereitschaft an den Tag zu legen und einen wertschätzenden Umgang zu pflegen. Das Hauptaugenmerk müsse aber auf gutem Unterricht und der bestmöglichen Förderung eines jeden Schülers liegen. Das gelinge nicht als Einzelkämpfer, sondern mit Teamarbeit auf allen Ebenen. "Sie haben es in der Hand, welcher Geist in der Schule herrscht, wie er sich entwickelt und festigt."

Mit Liedern von Bosse und Andreas Bourani sorgte der Schulchor für den musikalischen Rahmen des gestrigen Festakts. | Bild: Johanson, Kirsten

Dass die Aufgabe im Spannungsfeld zwischen Ministerium, Schulträger, Eltern, Schülern und Öffentlichkeit anspruchsvoll sein wird, stellte auch Bürgermeister Thomas Kugler in seinem Grußwort fest. Er betonte, dass das Verhältnis zwischen Stadt und Schulen in Pfullendorf vertrauensvoll sei und man auf Augenhöhe miteinander umgehe. "Auf ein gutes Miteinander legen wir großen Wert." In der Realschule am Eichberg, so Kugler, sei die Welt noch einigermaßen in Ordnung und Fiebig treffe auf ein gutes Wertesystem sowie auf engagierte Pädagogen. Auf jeden Fall komme mit Blick auf um Schüler konkurrierende Schulen, die weitere Entwicklung des Schultyps Realschule auch eine spannende Zeit auf Fiebig zu. Nicht zu vergessen der geplante Neubau im Bereich der Sechslindenschule.

Erwartungen von allen Seiten hoch

"Es verdient unseren Respekt, dass Sie den Mut beweisen, sich auf ein solches Amt einzulassen", sagte Lehrer Klaus Heigle in der Begrüßung. Denn der Aufgabenkatalog sei groß und die Erwartungen von allen Seiten hoch. "Das Kollegium ist erleichtert, wieder einen Schulleiter zu haben", so Heigle.

Was die an ihn gerichteten Erwartungen betrifft, fand Fiebig klare Worte. "Ich werde nicht alle erfüllen und erfüllen können, zum Teil liegen die Interessensfelder weit auseinander." Er könne es nicht allen recht machen und man werde auch Kompromisse finden müssen. Für die Schüler werde er immer ein offenes Ohr und eine offene Tür haben, sagte er. An das Lehrerkollegium gerichtet sagte er: "Sie sind Profis in Ihrem Beruf. Und Lehrer haben einen verdammt harten Job."

Frei von Furcht und voll von Zuversicht und Optimismus

Noah Matuschewitz und Lara Waschull hießen den neuen Rektor im Namen der Schüler willkommen. Sie hoffen, dass er sich für die Schulgemeinschaft stark macht. "Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit." Elternbeiratsvorsitzende Angelika Walk-Fritz wünscht sich, dass an der Schule eine Atmosphäre herrschen möge, die frei von Furcht und voll von Zuversicht und Optimismus ist.

Großer Dank wurde bei der Veranstaltung, die vom Schulchor musikalisch umrahmt wurde, auch Holger Voggel zuteil. Voggel ist zur Zeit auf Klassenfahrt und konnte am Festakt nicht teilnehmen. Er hatte die Schule kommissarisch geleitet, nachdem Gabriele Fischer aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. Sein Engagement, seine Erfahrung und Kompetenz wurden vielfach gelobt. "Er war in turbulenter Zeit ein Fels in der Brandung", formulierte es Fiebig.

Zur Person Jörg Fiebig wurde 1978 in Hannover geboren. Nach Abitur und Wehrdienst machte er in Hamburg eine Ausbildung zum Servicekaufmann Luftverkehr, entschloss sich dann aber für ein Studium. An der pädagogischen Hochschule in Freiburg studierte er die Fächer Deutsch und Gemeinschaftskunde. 2007 trat er seine erste Stelle als Lehrer an, wechselte dann nach Spaichingen. Zuletzt war Fiebig Konrektor und zeitweise kommissarischer Schulleiter an der Reischach-Realschule in Immendingen.

