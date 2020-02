Ostrach – Ostrach wird am kommenden Wochenende zur Fasnets-Party-Meile. Traditionell eine Woche vor der eigentlichen Fasnet feiern die vier Narrenbrüder Altshausen, Herbertingen, Ostrach und Scheer das große OHA-Treffen. Ostrach freut sich darauf, in diesem Jahr wieder Gastgeber zu sein. 46 große und namhafte Zünfte aus der gesamten schwäbisch-alemannischen Region sowie aus der Partnerstadt Etréchy werden zum OHA-Treffen in Ostrach erwartet. Rund 4000 Maskenträger wollen die Straßen in ein buntes und lebendiges Fasnetsbild verwandeln.

Zunftmeister Rolf Reisky: „Getreu dem Motto unserer Vereinigung ‚Fasnet isch Hoimat’ möchten wir diese Tage für unsere seit bereits 64 Jahren bestehende OHA Bruderschaft weiterhin festigen. Und diese überregional bekannte Freundschaft beziehungsweise Bruderschaft mit unseren Umzugsteilnehmern und Gästen feiern.“

Großer OHA-Narrensprung

Der närrische Lindwurm startet am Sonntag um 13.30 Uhr. Mit „Hau-na Hau-na Hau-nomal na“ eröffnet die Schnellergilde aus Burgweiler den Umzug. Drei bis vier Stunden lang werden die Hästräger zusammen mit einer Vielzahl von Musikkapellen, Spielmannszügen, Schalmeien und Fanfarenzügen die Straßen in Besitz nehmen. Neben dem großen OHA-Zelt sorgen zahlreiche gastronomische Betriebe für Einkehrmöglichkeiten. Zudem gibt es zahlreichen Verpflegungsstationen im Ort.

Party mit DJ

Bereits am Freitag feiert die Jugend im riesigen Partyzelt. DJ Tropicana wird für die passende Partymusik sorgen. Der Samstag beginnt mit dem gemeinsamen Kirchgang . Die Narren kommen im Häs zur Eucharistiefeier in die Pfarrkirche St. Pankratius und gestalten den Gottesdienst auch mit. Im Anschluss geht das bunte Treiben mit dem Setzen des OHA Narrenbaumes auf dem Herbert-Barth-Platz weiter.

Programm

Freitag, 14.02.2020

19.30 Uhr: Party im OHA-Zelt, Einlass ab 16 Jahren

Samstag, 15.02.2020

17.30 Uhr: Messe in der Pfarrkirche St.Pankratius

18.30 Uhr: Setzen des OHA Narrenbaumes, Herbert-Barth-Platz

19.30 Uhr: Große Partynacht im Zelt, Einlass ab 18 Jahren

Sonntag, 16.02.2020

13.30 Uhr: Großer OHA-Narrensprung mit 46 Gruppen