Ihrem Anspruch, vorweihnachtliche Freude ins Krankenhaus zu bringen, wurden Alwin Blersch als Nikolaus und Johannes Persterer als Knecht Ruprecht einmal mehr gerecht. Gemeinsam statteten sie rund 40 Patienten im vierten und fünften Stock der Pfullendorfer Klinik sowie den Wartenden in der Ambulanz einen Besuch ab.

Ärztin Shiva Kouhnavardi mit Knecht Ruprecht und dem Nikolaus. Sein Goldenes Buch hatte der Bischof freilich auch dabei. | Bild: Kirsten Johanson

Der pensionierte Lehrer und der SÜDKURIER-Medienberater halten seit 1999 an dieser Tradition fest. 180 mit Lebkuchen und Schokolade gefüllte Päckchen hatte Persteres Familie tagelang gefüllt, um die Patienten aufzumuntern. „Schön seht ihr aus“, wurden die beiden gleich im ersten Zimmer begrüßt und ebenso herzlich verabschiedet: „Sie haben uns eine große Freude gemacht!“ Von Patientin Ines gab es sogar ein selbst gemaltes Bild als Dankeschön.

Im vierten und fünften Stock klopften Nikolaus und Knecht Ruprecht an jedes Patientenzimmer. | Bild: Kirsten Johanson

Dass etwas im Busch war, konnten man im Krankenhaus erahnen, denn Knecht Ruprecht hatte eine Glocke am Gürtel, sodass er schon von Weitem zu hören war. Begleitet wurde der Bischof und sein Knecht, auch das hat seit etlichen Jahren Tradition, vom Chor Chips & Flips.

Der Chor Chips & Flips erfreute die Patienten mit weihnachtlichem Gesang. | Bild: Kirsten Johanson

Chorleiter Josef Blender hatte seine Gitarre dabei und schon bald war das Klinikgebäude von fröhlichen Weihnachtsliedern erfüllt. Noch bevor es dieses Mal in die einzelnen Patientenzimmer ging, eröffnete der Chor den „5 nach 5“-Abend in der Betesda-Kapelle des Krankenhauses. „Mit jeder Kerze, die man am Adventskranz anzündet, wird die Vorfreude etwas größer“, begrüßte der Nikolaus die rund 20 Zuhörer. Auch sie erhielten von Ruprecht ein Tütchen.

Pia Wissmann aus Riedlingen (links) und Dorothea Huffsky aus Sigmaringen kamen extra in den Flur, um den Chor zu sehen und zu hören. | Bild: Johanson, Kirsten

Am Samstag verbreiteten Nikolaus und Knecht Ruprecht zum Glück nur Freude und die Patienten ließen sich gerne in ein kurzes Gespräch verwickeln. „Jetzt bekommen wir etwas vom Nikolaus und er weiß nicht mal, ob wir auch brav waren“, scherzte eine 87-Jährige aus Meßkirch. „Als wir noch Kinder waren, ging es anders zu.

Ich hatte furchtbare Angst vorm Nikolaus“, erinnerte sich eine Besucherin aus Vehringenstadt. „Mich hat vor 65 Jahren der Knecht Ruprecht mal in den Sack gesteckt!“ Und auch Dorothea Huffsky erzählte: „Ich habe keine schönen Erinnerungen an den Knecht Ruprecht!“

Gruppenbild mit Nikolaus und Knecht Ruprecht. Patient Minir Dzaferi (Dritter von rechts) mit Schwiegertochter Rezarta Dzaferi, Nichte Merita Nuhija, Didi Nuhija und Enkelin Elona (von links). | Bild: Kirsten Johanson

Für die Patientin aus Sigmaringen war die Begegnung mit Blersch und Persterer übrigens nicht die erste. Sie lag vor einem Jahr zur gleichen Zeit im Krankenhaus und wurde vom Nikolaus beschenkt. Besonders groß war das Hallo im Vierer-Zimmer, wo rings um das Bett von Minir Dzaferi aus Bad Saulgau großer Betrieb herrschte. Seine Nichte Merita Nuhija war mit ihrem Mann extra aus München gekommen.