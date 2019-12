Als Ehrengast beim Neujahrsempfang am Sonnntag, 12. Januar 2020, wird Gregor Gysi über das Thema "Wie weiter? Nachdenken über Deutschland" sprechen. Fünf Tage vor seinem 72. Geburtstag spricht mit Gysi eine der zentralen und prominentesten Persönlichkeiten der PDS beziehungsweise der Partei "Die Linke", der seit der politischen Wende prägend für das politische Geschehen in der Bundespolitik war. Bei der Bundeswahl 2017 gewann er erneut sein Mandat als Direktkandidat im Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick.

Empfang erstmals am Sonntag

Der Neujahrsempfang, der um 18 Uhr in der Stadthalle beginnt, ist eine gemeinsame Veranstaltung von Stadt, Kaserne sowie der Kirchen. Neben dem Rückblick und Ausblick von Bürgermeister Thomas Kugler sprechen Oberst Albrecht Katz-Kupke als Kommandeur des Ausbildungszentrums sowie Pfarrer Marthino Dias Mertola Grußworte. Dann stehen Ehrungen verdienter Persönlichkeiten auf dem Programm, bevor Festredner Gregor Gysi seine Gedanken über Deutschland vorträgt.

Promi-Politiker kommt

Die Verpflichtung des Promi-Politikers machte auch die Verlegung des Termins für den Neujahrsempfang erforderlich, der bislang stets am Samstagabend stattfand und am 12. Januar Premiere an einem Sonntag. "Wir hatten mehrere Termine zur Auswahl, haben natürlich den Samstag favorisiert, aber es ging leider nicht anders", erklärte dazu Hauptamtsleiter Simon Klaiber. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres 2020 wollte man einen hochkarätigen Redner verpflichten und das ist mit Gregor Gysi gelungen. Der 71-Jährige ist parteiübergreifend für seine Redekunst im Bundestag höchst respektiert. Für Gysi ist der Auftritt in Pfullendorf übrigens keine Premiere. Im Rahmen der Literaturtage 2003 war er bei einer Veranstaltung zu Gast im Bonhoeffer-Haus.

Ehrung verdienter Personen

Ein Höhepunkt bei Neujahresempfängen ist die Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten. Am 12. Januar wird Bürgermeister Thomas Kugler gleich acht solcher Ehrungen vornehmen. Insgesamt dürfte sich der beliebte Stehempfang im Stadthallenfoyer inklusive Bewirtung durch die Trachtengruppe und Weingläschen zeitlich etwas nach hinten verschieben.