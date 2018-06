Die An- und Herausforderungen der Pflege haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Anstelle von reiner Pflege tritt ein Konzept, das die Selbstbestimmung der Bewohner und den Grundsatz "Ambulant vor Stationär" in den Fokus rückt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erläuterte Annerose Knäpple von der in Bad Dürrheim ansässigen Beratungsfirma "aku GmbH" die Ergebnisse zweier Workshops, bei denen es um den geplanten Neubau des spitälischen Pflegeheims und dessen inhaltlicher Neuausrichtung ging. Über den Standort gibt es noch keine Entscheidung, wobei nach Informationen des SÜDKURIER der Platz unterhalb des Krankenhauses favorisiert wird.

Das künftige Pflegeheim soll anstelle der bisherigen 66 Plätze nur noch 60 Plätze haben, darunter 15 Kurzzeitpflegeplätze, lautet ein Ergebnis der Workshops. Die übrigen 45 Plätze sollen bautechnisch wie pflegerisch als Hausgemeinschaft beziehungsweise Wohngruppen ausgelegt sein. Bekanntlich dürfen laut Landesbauordnung Pflegeheime künftig nur noch Einbettzimmer haben. Eine Wohngruppeneinheit umfasst 15 Plätze und hat einen gemeinsamen Ess-, Wohn- und Aufenthaltsbereich. Der Alltag in den drei Wohngruppen würde von Präsenzkräften organisiert, die eher hauswirtschaftlich orientiert sind, aber über Pflegegrundkenntnisse verfügen. Die Speiseversorgung würde in Kooperation mit dem Krankenhaus erfolgen, die Pflege ambulant organisiert und entsprechend dem Bedarf der Bewohner abgerufen. Die Pflegekräfte wären also nicht mehr ständig präsent, sondern deren Stundenbedarf würde mit den Bewohnern individuell ausgehandelt. Neben der Stärkung der Selbstbestimmung der Bewohner würde ein solches Konzept die Attraktivität des Heims als Arbeitgeber erhöhen, wies Expertin Knäpple auf die generellen Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung für die Pflege hin. Pfulllendorf habe, was die Angebotspalette und deren Vernetzung schon jetzt eine vorbildliche Struktur, lobte sie. Allerdings sei die Umsetzung der politisch wie gesellschaftlich gewollten Neuausrichtung der Pflege im bestehenden Gebäude nicht möglich.

Über die Sommermonate haben die Fraktionen nun Zeit, sich mit der Konzeption zu beschäftigen und parallel wird neben der inhaltlichen Ausrichtung auch das bauliche Konzept entwickelt, erklärte Heimleiter Wolfgang Scheiteler. In der Juli-Sitzung des Gemeinderates soll der grundsätzliche Neubaubeschluss gefasst werden, damit Scheitler bei der Heimaufsicht des Landratsamtes beantragen kann, dass man für den Betrieb des alten Heims noch eine Übergangsfrist bis zur Fertigstellung des Neubaus erhält. Gespräche müssen auch mit dem Sozialministerium und den Kostenträgern geführt werden. Keine Antwort konnte Bürgermeister Thomas Kugler auf die Frage geben, was mit dem alten, denkmalgeschützten Gebäude passiert. Für eine Nutzung als Kurzzeitpflegeeinrichtung müsste das Haus umgebaut und dann noch das notwendige Personal gefunden werden. Keine Neuigkeiten hatte er auch bezüglich der geplanten Einrichtung der Geriatrieabteilung am Krankenhaus.

Spitalpflegenetz Aktuell gibt es im spitälischen Altenheim, einschließlich Kurzzeitpflege 66 Plätze. Dazu 20 Plätze in der Tagespflege und das Heim betreut 25 Wohnungen der Gaisbühlresidenz und ab September werden 35 Wohnungen des neuen Heims "Wohnen am Stadtsee" betreut. Der ambulante Pflegedienst betreut 85 Personen mit Pflegeleistungen, 31 Kunden erhalten Essen auf Rädern und bei 52 Menschen gibt es Kontrollbesuche ohne Pflegeleistungen. Bezüglich des Angebots wird ein großer Beratungsbedarf gesehen, neben dem Angebot des Pflegestützpunktes in Mengen. Das neue Pflegeheim soll die Nachfrage aus dem Einzugsgebiet des Spitalfonds decken. (siv)

