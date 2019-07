von Stefanie Lorenz

Mit weiblicher Verstärkung startet der Ortschaftsrat Großstadelhofen in die neue Amtsperiode. Am Montagabend wurde die frisch ins Gremium gewählte Andrea Schempp verpflichtet und vereidigt – ebenso wie ihre Mitstreiter Christof Teuber, Walter Kaltenbach, Erich Gaupp, Rolf Weiß, Armin Haug und Josef Heinzler, die nun den neuen Ortschaftsrat bilden.

Christian Joos verabschiedet

Ausgeschieden ist Christian Joos, der auf der gemeinsamen Liste nicht mehr die nötige Stimmenzahl erreichen konnte. „Du hast uns fünf Jahre lang mit Rat und Tag zur Seite gestanden. Vor allem dein Fachwissen im Baugewerbe hat uns oft geholfen“, lobte Ortsvorsteher Armin Haug bei der Verabschiedung.

Zusammenarbeit „sachlich, unaufgeregt, zielführend“

Anerkennende Worte für die Leistung des gesamten Gremiums in den vergangenen Jahren gab es von Bürgermeister Thomas Kugler. Der Ortschaftsrat und Armin Haug hätten eine tolle Arbeit geleistet; Großstadelhofen sei ein unkomplizierter Ortsteil. „Die Ortschaft wurde ständig und in kleinen Schritten weitergebracht, immer mit den Füßen auf dem Boden“, sagte Kugler. Ob schnelles Internet oder das neue Baugebiet in Großstadelhofen – die Zusammenarbeit sei sachlich, unaufgeregt und zielführend gewesen.

Ortsvorsteher und Stellvertreter im Amt bestätigt

Alle Ortschaftsräte sprachen Armin Haug und seinem Stellvertreter Christof Teuber das Vertrauen aus, bestätigten beide bei deren eigener Enthaltung in ihren Ämtern. Christof Teuber, der wie Armin Haug sein Amt seit 20 Jahren ausübt, wurde für sein langjähriges Engagement und seine Teilnahme an allen 25 Sitzungen in den vergangenen fünf Jahren geehrt. Als Schriftführer wurde ebenfalls einhellig Walter Kaltenbach wiedergewählt.

Ausblick auf neues Baugebiet

Armin Haug dankte den Räten für ihr Vertrauen: „Ich mache das auf meine eigene, ruhige Art.“ Bei seinem Ausblick in die Zukunft stand das neue Baugebiet in Großstadelhofen im Mittelpunkt, für dessen Planung Gelder im Haushalt 2020 eingestellt seien. Im kommenden Jahr freut sich die Ortschaft auch auf das neue Feuerwehrauto. Ebenso ist die Überdachung der Bushaltestelle beim Apfelrain anvisiert.

Bauplätze auch in anderen Teilorten?

Diskutiert wurde über die schwierige Anbindung von Sylvenstal an das schnelle Internet, den Zustand der Straße zwischen Klein- und Großstadelhofen sowie über die Möglichkeiten, die Radwege auszubauen. Rolf Weiß und Walter Kaltenbach brachen außerdem eine Lanze dafür, auch in den anderen Teilorten von Großstadelhofen, wie etwa in Kleinstadelhofen, Möglichkeiten zum Bauen zu schaffen. Bürgermeister Kugler erläuterte die damit verbundenen Schwierigkeiten, wie Mangel an Baugrund und die Kollision mit landwirtschaftlichen Interessen.