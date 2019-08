von Robert Reschke

Das Dach und die Außenfassade der Kirche St. Martin und des Glockenturms in Aach-Linz waren bereits etwas in die Jahre gekommen. Das stellte der Pfarrgemeinderat schon 2014 fest. So begannen die Planung für eine umfangreiche Sanierung des Kirchengebäudes, die vom Bauamt Konstanz beziehungsweise dem Ordinariat zwei Jahre später dann genehmigt wurden.

Bild: Privat

Verzögerung zwischen Bauantrag, Genehmigung und Beginn

Barbara Martin, Architektin des erzbischöflichen Bauamts, erklärte im SÜDKURIER-Gespräch die zeitliche Verzögerung zwischen Bauantrag, Genehmigung und Beginn. „Das war unter anderem einem Personalwechsel beim Bauamt geschuldet.“ Die Gesamtkosten wurden mit rund 450 000 Euro geplant. Wie Petra Utz, die stellvertretende Sprecherin des Gemeindeteams, erläuterte, bleibe man mit den tatsächlichen Kosten leicht darunter. Wie sie weiter ausführte, wurden in der Seelsorgeeinheit insgesamt rund 11 000 Euro an Spenden für dieses Projekt gesammelt.

Beim Kirchenpatrozinium 2016 in Aach-Linz wurden die Pläne für die Außenrenovierung vorgestellt. Dann konnten die ersten Angebote Anfang 2018 eingeholt werden. In der Hauptsache wurden die meisten Aufträge an Betriebe im Ort und der näheren Region vergeben.

Pfullendorf Feuchtigkeit macht der Aach-Linzer St. Martin-Kirche zu schaffen Das könnte Sie auch interessieren

Einrüstung des Kirchturms im April 2018

Die Arbeiten begannen im April 2018 mit der Einrüstung des Kirchturms. Danach wurde die Turmuhr demontiert, um die Ziffernblätter neu zu lackieren und die Uhrzeiger zu vergolden. Im Glockenturm wurden vier neue Glockenjoche und vier neue Klöppel sowie Uhrschlaghämmer und neue Schallläden installiert, wobei die Arbeiten den Vorgaben des deutschen Glockenwesens zu entsprechen hatten.

Ende August vergangenen Jahres wurde dann das Kirchenschiff eingerüstet. Dabei hatten die Verantwortlichen aus Sicherheitsgründen überlegt, ob sie das Gotteshaus wegen der Abstützarbeiten vollständig sperren sollen. Letztendlich wurde aber keine Schließung notwendig. „Lediglich wegen des Baugerüsts gab es kleinere Behinderungen beim Kirchenbesuch“, erklärt Petra Utz.

Dettighofen Fledermäuse bestimmen Zeitplan für Sanierung Das könnte Sie auch interessieren

Fledermäuse im Dachstuhl

Die Dachdeckerarbeiten wurden von September bis November 2018 ausgeführt, wobei die Arbeiten wegen Fledermäusen im Dachstuhl erst ab September möglich waren. Im Dach des Kirchenschiffs ist der „Kindergarten“ von Fledermäusen untergebracht. Die Tiere kommen im Frühjahr, bringen ihre Jungen hier zu Welt und nach der Aufzucht gehen sie im Herbst wieder. Das hat den gesamten Terminplan bestimmt. Während der Brutzeit dürfen die Tiere nicht gestört werden, und so ruhten die Arbeiten. Ein Fledermausbeauftragter war als Fachmann mit einbezogen. Auf dessen Anraten wurden zudem Fledermauseinflugziegel auf der östlichen Dachfläche angebracht.

Die Turmuhr, nun mit neu lackiertem Ziffernblatt und frisch vergoldeten Zeigern. | Bild: Robert Reschke

Natürlich mussten die Vorgaben des Denkmalschutzes eingehalten werden. So wurde zum Beispiel die Original-Farbe gemäß gefundener Farbpigmente bestimmt. Dementsprechend wurde dieser Farbton an der Fassade nun wiederverwendet. Genauso musste bei der Restaurierung der Immaculata (Bildnis) an der Außenseite des Chors der Denkmalschutz eingehalten werden.

Kleinere Putz- und Malerarbeiten stehen noch aus

Gänzlich sind die Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen. Wegen der Handwerkerferien können kleinere Putz- und Malerarbeiten am Sockel des Kirchenschiffs sowie an der hinteren Eingangstür erst danach ausgeführt werden. Ende Juli wurde ein Abschlussgottesdienst mit Pfarrer Maurer in der Kirche abgehalten. Vor dem Schlusssegen ergriff die stellvertretende Sprecherin des Gemeindeteams Aach-Linz, Petra Utz, das Wort und stellte den Renovierungsverlauf vor.

Nur noch wenige Arbeiten am Sockel und der Hintertür des Kirchenschiffs sind wegen der Handwerkerferien noch nicht abgeschlossen. | Bild: Robert Reschke

Beuron/Oberschwaben Kleine Fledermäuse brauchen große Freunde Das könnte Sie auch interessieren