Da muss man sich doch einfach zuhause fühlen: Die Sonne lacht, viele fröhliche Menschen sind unterwegs, Vereine präsentieren ihr Angebot und getanzt wird auch noch. "Wir wollen keine steife Veranstaltung wo der Bürgermeister zwei Stunden spricht und die Leute einschlafen“, machte Stadtoberhaupt Thomas Kugler bei der Begrüßung der Neubürger auf dem Marktplatz deutlich. Rund 880 Menschen seien im vergangenen Jahr in die Linzgaustadt gezogen und das mache deutlich, dass Pfullendorf wachse. Im Saldo um 200 Köpfe im vergangenen Jahr. Die Bevölkerungsfluktuation sei hier die Regel. Der Grund seien die vielen Firmen und die Bundeswehr. „Wir sind die zweitjüngste Stadt in der Region und der wirtschaftliche Mittelpunkt des Landkreises“, stellte der Bürgermeister nicht ohne Stolz in der Stimme fest. Dass man auch weltoffen sei, das bestätigen seiner Meinung nach die Menschen aus 87 Nationen, die hier friedlich zusammenleben. Im Jahr 2020 werde man 800 Jahre Verleihung des Stadtrechts feiern. Und das erinnere auch daran, dass Pfullendorf zur damaligen Zeit eine der fortschrittlichsten Ratsverfassungen hatte, die sich dann viele andere Städte zum Vorbild nahmen. Als "badische Speerspitze" haben man sich in der Vergangenheit sehr gut entwickelt und können den Einwohnern eine ganze Menge bieten. Dass man alle Schulen und ein Krankenhaus am Ort habe, das sei bei dieser Größenordnung nicht selbstverständlich.

Bürgermeister Thomas Kugler, der Neubürger und evangelische Pfarrer Daniel Burk, der katholische Diakon Paul Gasser und die evangelische Gemeindereferentin Tina Klaiber (von links) sind überzeugt: In Pfullendorf geht was. Auch bei der Ökumene. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Rund 120 Vereine, von denen ein kleiner Teil sich auch rund um den Marktplatz präsentierte, eine sehr gute Infrastruktur, Angebote wie den Bürgerbus, der jedes Jahr rund 20 000 Fahrgäste transportiert und auch das Seniorenkonzept machten deutlich, dass man nicht im Stillstand sei. Die Neubürger forderte Kugler auf, am Gemeindeleben teilzunehmen. „Sie sind in eine Stadt gekommen, die einfach toll ist und sie haben ihren neuen Wohnort gut gewählt“, gab sich der Bürgermeister als Charmebolzen.

Beim SÜDKURIER-Stand (hier mit Christian Fink) konnte man die Region erkunden. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Der neue evangelische Gemeindepfarrer Daniel Burk ist ebenfalls Neubürger. Er sprach für die beiden großen Kirchen und erinnert an den biblischen Abraham. Den habe Gott aufgefordert, seine Heimat zu verlassen und „in ein Land zu gehen, das ich dir zeigen werde“. So ähnlich sei es ihm selbst auch gegangen. Er habe aber inzwischen gemerkt, wie gut es sich in Pfullendorf leben lasse. Sehr beeindruckt ist der neue Pfarrer von der Ökumene, die hier wirklich gelebt werde. Es gebe viele gemeinsame Aktivitäten.

Eine davon ist die Evangelisch-Katholische Erwachsenenbildung. Die war am Samstag einmal mehr mit der Seniorentanzgruppe von Johanna Vochazer vertreten. Erst vor fünf Jahren nach Pfullendorf gezogen ist Tatjana Shapovalova, die auf dem Marktplatz mit ihrem Bauchtanz faszinierte. Die Kinder- und Jugendkunstschule brillierte mit einem Streetdance, und wer einmal selbst in eine Posaune blasen wollte, der konnte das am Stand der Stadtmusik tun, die ebenso wie die Jugendfeuerwehr, die Kleintierzüchter, die St. Georgs-Pfadfinder, die Schützengesellschaft, die Oldtimerfreunde und das Netzwerk 50-plus auf sich aufmerksam machte. Auch soziale Organisationen wie der Ökumenische Arbeitskreis Dritte Welt, die Arbeiterwohlfahrt, die Bürgerhilfe und der VdK präsentierten sich. Für die Neubürger bot eine kostenlose Stadtführung die Möglichkeit, sich mit dem historischen Erbe Pfullendorfs vertraut zu machen. Weil das Marktrecht auch eine alte Geschichte ist, hatte die Stadt in der unteren Hauptstraße einen Flohmarkt organisieren lassen.

Schnell zu Fuß ins Zentrum Gisela Croati ist im Januar aus Waldbeuren nach Pfullendorf gezogen. "Ich hatte vor meinem Umzug ein Eigenheim mit Grundstück und das war mit jetzt einfach mit der Arbeit zu viel. Ich habe jetzt eine kleine Wohnung und fühle mich da sehr wohl. Und ich finde es echt gut, dass ich von dort sehr schnell zu Fuß im Zentrum bin. Es gibt hier wirklich alles, was ich brauche. Für meine Bedürfnisse fehlt hier wirklich nichts. Auch die Versorgung mit Ärzten ist gut und ein Krankenhaus gibt es auch. Und ich finde diese Innenstadt mit den wunderschönen alten Häusern einfach sehr schön. Da hält man sich auch sehr gerne auf. Auch die Einkaufsmöglichkeiten sind für mich vollkommen ausreichend. Ich vermisse hier nichts." (kf)

Sehr schnell Anschlusss gefunden Hortense Mayr ist von Ingolstadt nach Pfullendorf gezogen. "Ich arbeite in Friedrichshafen und habe festgestellt, dass das Wohnen dort doch sehr teuer ist. Deshalb bin ich in den Linzgau gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meine Entscheidung für Pfullendorf nicht bereut habe. Ich habe hier sehr schnell Anschluss gefunden und bin auch beim Englisch-Stammtisch gerne mit dabei. Ich kann alles fußläufig erreichen, weil ich direkt in der Innenstadt wohne. Ich vermisse hier nichts, auch wenn der Ort viel kleiner ist als Ingolstadt. Es ist praktisch alles vor der Haustür. Da ich sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs bin, freue ich mich über die schöne Gegend und dass man hier sehr viel unternehmen kann." (kf)

Die Stadt mitgestalten helfen Hans-Günther Martin wohnt seit November in Pfullendorf. "Ich bin geborener Pfullendorfer und bin auch hier zur Schule gegangen. Es hat mich jetzt wieder in meine Heimat gezogen. In den vergangenen Jahren habe ich in mehreren Orten gewohnt, aber hier ist es es einfach am schönsten. Die Stadt ist einfach super und die Leute sind unheimlich nett. Ich möchte hier aber nicht nur wohnen, sondern auch etwas gestalten. Deshalb habe ich vor, hier am Marktplatz noch in diesem Jahr eine Vinothek zu eröffnen. Die Pfullendorfer sollen sich auf dem Marktplatz abends treffen können. Wir werden hier super aufgenommen und es entwickeln sich ständig neue Bekanntschaften und auch Freundschaften." (kf)

Von der Einöde zurück ins Leben Gisela Schön ist vom Chiemsee kürzlich nach Pfullendorf gezogen. "Ich bin aus familiären Gründen in den Linzgau gezogen und habe es nicht bereut. Ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Die Stadt hat alles, was man braucht, ist nicht zu groß und nicht zu klein und das Ambiente der Altstadt ist doch einfach herrlich. Für eine Stadt in dieser Größe ist die Ärtzteversorgung wirklich beachtlich. An die Vielfalt der unterschiedlichen Nationen hier musste ich mich erst wieder gewöhnen. Ich bin praktisch von der Einöde wieder ins Leben zurückgekommen. Gstadt am Chiemsee, von ich komme, hat nur rund 1000 Einwohner. Wenn es nicht die Anlegestelle für die Schiffe gäbe, dann wäre das eine absolute Schlafgemeinde." (kf)

