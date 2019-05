von Christl Eberlein

„Verkauft.“ Wer zurzeit einen Bauplatz in der Region sucht, der bekommt häufig diese Auskunft. Die Nachfrage nach Baugrundstücken steigt ständig – in der Stadt und auf dem Land. Manche Städte und Gemeinden in der Region kommen mit der Ausweisung neuer Baugebiete nicht mehr hinterher. Das gilt teilweise auch für Pfullendorf, Wald, Illmensee und Herdwangen-Schönach.

Auch Auswärtige auf den Wartelisten

Nicht nur Einheimische suchen hier nach einem passenden Standort für ihr neues Zuhause. Auch auswärtige Interessenten stehen auf den mancherorts vorhandenen Wartelisten.

In Illmensee stehen keine Bauplätze zur Verfügung

Auf eine Anfrage bei der Gemeinde Illmensee nach einem Bauplatz bekommen Interessenten von Sandra Spähler in der Gemeindeverwaltung folgende Antwort: „Momentan sind von gemeindlicher Seite keine Bauplätze verfügbar und derzeit sind auch keine weiteren Bauplätze in Planung.“ Schlechte Aussichten also für Grundstückssuchende in der Gemeinde Illmensee. Wer sich dort niederlassen möchte, der muss Geduld mitbringen.

Teils sind Reservierungen möglich

Etwas besser sieht es hingegen in den Gemeinden Wald und Herdwangen-Schönach aus. Hier sind noch Baugrundstücke im Bewerbungsverfahren zu bekommen. Auch Reservierungen sind möglich. Beide Gemeinden arbeiten daran, weitere Baugrundstücke auszuweisen. Die Planungen sind beiderorts in Arbeit.

Ein paar Baugrundstücke sind in der Gemeinde Wald noch zu haben. Amtsleiter Michael Wenzler hat den Überblick über das Angebot und die Nachfrage. | Bild: Christl Eberlein

Herdwangen-Schönach versucht, Wünsche rasch zu erfüllen

Es herrsche ein ständiges Interesse von einheimischen und auswärtigen Bewerbern an Bauplätzen in der wachsenden Gemeinde, sagt Cornelia Fischer vom Bauamt der Gemeinde Herdwangen-Schönach. Man versuche, den Wünschen rasch nachzukommen. Der Hauptamtsleiter der Gemeinde Wald, Michael Wenzler, berichtet ähnliches. Allerdings sei die Nachfrage einheimischer Bürger etwas stärker, als die von Interessenten von außerhalb.

„Das Bodenseehinterland wird zunehmend gefragter“

Auch Josef Waldschütz von der Bauverwaltung der Stadt Pfullendorf hat die Beobachtung gemacht: „Das Bodenseehinterland wird zunehmend gefragter.“ Der aktuellen Nachfrage nach Baugrundstücken kann die Stadt zum Teil nachkommen. Während im Stadtgebiet eine Warteliste mit rund 60 Bewerbern geführt werde, gebe es in den Ortsteilen Denkingen, Großstadelhofen, Mottschieß und Schwäblishausen die Möglichkeit, gleich einen Bauplatz zu bekommen.

In Aach-Linz ist die Nachfrage größer als das Angebot

Wer dagegen ein Auge auf Aach-Linz geworfen habe, der müsse enttäuscht werden: Auch dort sei die Nachfrage höher als das Angebot.

Hat der Interessent den Entschluss zum Erwerb eines Baugrundstücks gefasst und ein Grundstück in der gewünschten Lage gefunden, geht es an die Berechnung des Kaufpreises. Dabei sind Grundstücksgröße und Quadratmeterpreis unerlässliche Kennzahlen.

Josef Waldschütz vom Pfullendorfer Bauamt hält den Plan für das Baugebiet Bussen II in Pfullendorf in den Händen. | Bild: Christl Eberlein

Quadratmeterpreis in Pfullendorf knapp 140 Euro

Während die Grundstücke in der Stadt Pfullendorf selbst mit einer Größe von durchschnittlich 630 Quadratmetern bei einem Quadratmeterpreis von knapp 140 Euro liegen, wird es in den Ortsteilen etwas günstiger. „Wir versuchen, mit den Preisen unter 100 Euro pro Quadratmeter zu bleiben“, sagt Bauamtsleiter Josef Waldschütz.

Kosten für Erschließung deutlich gestiegen

Ob das weiter gelinge, kann er allerdings nicht sagen, denn vor allem die Kosten für die Erschließungen neuer Baugrundstücke seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zwischen 70 und 140 Euro liegen die Grundstückspreise in Herdwangen-Schönach bei derselben Grundstücksgröße wie in Pfullendorf. Mit rund 100 Euro pro Quadratmeter und einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 700 bis 750 Quadratmetern muss man in der Gemeinde Wald rechnen. Illmensee kann zurzeit mangels Bauplätzen im Angebot keine Angaben machen.

Einheimische haben beim Kauf den Vorzug

„Wir schauen, dass wir in Pfullendorf ortsansässigen Familien und Grundstückssuchenden, die zum Arbeiten einpendeln, den Vorzug geben“, erklärt Josef Waldschütz. Einheimische Familien hätten auch in vielen anderen Gemeinden bei ihrer Suche nach einem Baugrundstück die besseren Chancen. Nur selten greife das Modell: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ In Herdwangen-Schönach werde ein Punkteverfahren angewandt, bei dem die Bewerber um ein Baugrundstück unter anderem nach ihrer Verwurzelung in der Gemeinde gefragt werden.

In Aach-Linz wollen viele Familie aus dem Ort bauen

Städte und Gemeinden sind daran interessiert, dass junge Leute aus dem Ort nicht abwandern, sondern dann eine Möglichkeit haben, hier zu bauen, wenn sie sich entschieden haben, in der Heimat zu bleiben. Bauamtsleiter Josef Waldschütz sagt: „In Aach-Linz zeichnet sich deutlich die Situation ab, dass junge Familien aus dem Ort oder Rückkehrer, die wieder in ihre Heimat kommen, bauen möchten. Darüber sind wir sehr erfreut.“