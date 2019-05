von Karlheinz Fahlbusch

Es gibt ja unzählige Gedenktage. Meistens geht es um Dinge, die in ihrem Bestand gefährdet sind. Der Tag des Baumes, der Tag des Wassers, der Tag der Arbeit und so weiter. Gestern war Muttertag. Für den gilt das nicht. Denn immer mehr Frauen entscheiden sich für Nachwuchs. Somit ist gesichert, dass die Menschheit nicht ausstirbt und, ganz im Gegenteil, die Überbevölkerung noch zunimmt. Das gilt natürlich nicht für Deutschland. Die 80 Millionen Leute haben da genug Platz. Es waren ja auch schon mal mehr. Und notfalls gibt es ja Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern, die man wiederbeleben könnte. Aber darum soll es heute nicht gehen. Schließlich lautet die Überschrift ja „Muttertag„. Ich bin da gar nicht neidisch, dass ich keine Mutter bin. Vater langt auch. Und dafür gibt es ja den Vatertag. Wobei ich, obwohl mit sechs Kindern gesegnet, den noch nie gefeiert habe. Mann muss ja nicht alles mitmachen. Muttertag, das ist okay. Der kurbelt schließlich auch die Wirtschaft an. Der Vatertag macht das nur mit Wirtschaften. Am Samstag konnte man mancherorts am Straßenrand Verkaufsstände sehen. „Klar, Erdbeeren“, werden Sie denken. Von wegen. Die leckeren Früchte gibt es noch selten am Straßenrand. Nein, es waren Blumen, die da verkauft wurden. Hatte jemand vergessen, solche zu besorgen, es dürfte sich in der Regel um Angehörige des männlichen Geschlechts gehandelt haben, so konnte er sich nun vor strafenden Blicken seiner Ehefrau schützen. Die ist in der Regel ja nicht die Mutter, sondern eben die der Kinder, aber sie erwartet Blumen. Nur gut, dass die Männer kein Gedicht aufsagen müssen. Wobei mir doch da gleich ein paar Zeilen aus einem alten Song von Ingo Insterburg einfallen.

Den Blödelbarden kennen viele heute nicht mehr. Nur seinen Kollegen Karl Dall. Sie wissen schon, der mit dem freundlichen Blick. Der und der Ingo bildeten mit Peter Ehlebracht und Jürgen Barz „Insterburg & Co.“ Und die brachten eine Platte heraus. Es war die Zeit, als es noch keine CDs, keine MP3-Dateien und kein Streaming gab, dafür aber viele kreative Leute. Ein Titel darauf ging in etwa so: „Mütterlein, Mütterlein, warum schicktest du mich in ein Kinderheim?“ Ober der Ingo das für den Muttertag geschrieben hat, das weiß ich nicht. 2018 ist er gestorben und hat das Geheimnis mit in sein Grab genommen. Trotzdem. Jedes Jahr, wenn Muttertag ist, dann fällt mir das wieder ein. Und der kleine Holländer, der so herzzerreißende Lieder singen konnte. Der hieß Heintje und war der Traum aller Mütter. Gibt es heute so etwas auch? Keine Ahnung. Würde mich aber schon interessieren. Es wandelt sich halt alles. Mütter müssen ja auch nicht mehr unbedingt weiblichen Geschlechts sein. Die Zeiten werden moderner und offener. Was bleibt ist ganz bestimmt der Muttertag. Floristen und Konditoren werden bestimmt dafür sorgen. Wir sprechen in 50 Jahren darüber.

