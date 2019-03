Ein 50-jähriger Motorradfahrer wurde durch eindeutige Zeichen zum Anhalten aufgefordert. Hierauf bremste dieser zunächst bis zum Stillstand ab, legte dann unvermittelt den Gang ein und fuhr auf den Anhalteposten zu. Durch einen Satz zur Seite konnte der Zollbeamte sich in Sicherheit bringen. Ihm gelang es noch, den Mann am Ärmel zu packen und ihn von seinem Motorrad zu ziehen. Mit Unterstützung weiterer Beamter wurde der 50-Jährige schließlich trotz Gegenwehr festgenommen. Im Laufe der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, und die am Krad angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen waren.