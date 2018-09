von Karlheinz Fahlbusch

Pfullendorf – Im November ist es 42 Jahre her, dass die Volkstanzgruppe des Turnvereins Pfullendorf gegründet wurde. Mitglieder kamen, Mitglieder gingen, geblieben ist der Spaß an der Sache. Die Gruppe ist in den vergangenen Jahrzehnten kleiner geworden und Auftritte sind nicht mehr das Ziel: Aber getanzt wird immer noch. Und das mit Schwung und Elan, wie man freitagabends im Gymnastikraum der Härle-Schule erleben kann.

Michael Kramer leitet Gruppe seit 37 Jahren

„So, bitte aufstellen“, sagt Michael Kramer. Der 63-Jährige leitet seit 1981 die Gruppe, die 1977 als Abteilung in den Turnverein aufgenommen worden war. Marianne Weikert und Hilde Martin hatten 1976 die Gruppe gegründet. Tanzleiter war damals Ekkehard Greis. 1977 wurden die Pfullendorfer in die Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise Baden-Württemberg aufgenommen. Es wurden Lehrgänge angeboten und Volkstanzfeste in Pfullendorf organisiert.

Keine Auftritte mehr, aber Spaß an der Bewegung

Die Mitglieder der Gruppe sind älter geworden. Es sind sechs bis zehn Tanzbegeisterte, die sich freitags treffen. „Auftreten tun wir eigentlich nicht. Unsere Leute wollen das nicht unbedingt und die Zielsetzung ist heutzutage auch mehr der Spaß an der Bewegung“, sagt Michael Kramer und drückt auf seinem Tablet auf Start. Per Bluetooth wird die Musik an einen Lautsprecher übertragen und dann geht es los. „Anfangs benutzten wir zum Übungsabend Schallplatten, dann Musikkassetten und später CDs“, schmunzelt Kramer.

Tanzen hält Körper und Geist fit

„Es wandelt sich so langsam zum Erlebnistanz“, sagt Angelika Lehmann, die dafür eine Ausbildung gemacht hat. „Tanzen ist Bewegung zur Musik, die Lebensfreude weckt.“ Man könne dadurch auch in fortgeschrittenen Jahren wesentlich zur geistigen und körperlichen Fitness beitragen. „Das stimmt absolut“, sagt Ludmila. Die 69-Jährige tanzt schon seit vielen Jahren: „Es tut gut und es ist gut für die Seele." Mit dabei ist auch die 86-jährige Lore, die seit ihrem 20. Lebensjahr sportlich aktiv ist, früher im Jazztanz. „Wenn es mir schlecht geht, dann muss ich tanzen. Das hilft.“ Michael Kramer berichtet von einem Mitglied aus Mengen, das jede Woche an Krücken kam. Die habe der Mann dann in eine Ecke gestellt und mitgetanzt.

Alter der Teilnehmer beginnt bei 60 Jahren

Getanzt werden traditionelle Tänze aus aller Welt. Das Alter der Teilnehmer beginnt bei etwa 60 Jahren. Paare braucht es eigentlich nicht. Beim Erlebnistanz fasst man sich oft an den Händen. Wer nun meint, das sei viel einfacher als der klassische Paartanz, der muss sich belehren lassen. „Es werden mehr Figuren und mehr Tanzschritte eingeübt“, erklärt Angelika Lehmann. Deshalb sei das, was sie hier tun, auch gut fürs Gehirn.

Interessierte können freitags um 20 Uhr im Gymnastikraum der Härle-Schule zum Probetraining kommen.

Volkstanz Die Abteilung Volkstanz des Turnvereins Pfullendorf hat ausgebildete Tanzleiter und ist offen für Menschen jeglichen Alters. Abteilungsleiter ist Michael Kramer aus Meßkirch. Telefonisch ist er unter 0 75 75/44 84 zu erreichen. Der Verein unter: www.turnverein-pfullendorf.de Video: Fahlbusch Video: Fahlbusch

"Gute Laune und Lust auf Bewegung" Michael Kramer ist 63 Jahre alt und leitet seit 1981 die Volkstanzgruppe des Turnvereins Pfullendorf. Wie sind Sie zum Volkstanz gekommen? Während meines Studiums in München konnte ich 1977 beim Hochschulsport einen Rock'n'Roll-Kurs belegen. Da mir die dreiviertel Stunde zu kurz erschien gegenüber der Fahrzeit von einer Stunde mit der U-Bahn, habe ich mich in den Hallen umgesehen. Zufällig hatte direkt anschließend der Hochschultanzkreis Übungsstunden. Ich habe gefragt, ob ich mal zusehen darf. Schnell wurde ich aufgefordert, ein paar Volkstänze mitzumachen. Ich war dann bis zum Ende meines Studiums 1980 voll dabei. Am Schluss der Übungsstunde durfte man immer Tanzbeschreibungen mitnehmen. Die habe ich heute noch. Ist es noch Volkstanz, was die Gruppe macht? Zum Teil tanzen wir noch überlieferte Volkstänze. Aber unserem Alter entsprechend treten die ganz flotten süddeutschen Polkas, Dreher, Mazurkas und Galopps in den Hintergrund. Es gibt da Ruhigere, zum Beispiel norddeutsche Vierpaartänze oder Squaredances, die zu uns passen. Erlebnistänze werden gern getanzt. So gesehen dürfte man das „Volks“ bei unserer Tanzgruppe weglassen. Das Wort hat mir noch nie so richtig gefallen. Denn „das Volk“ tanzt ja überwiegend schon sehr lange etwas ganz anderes. Welche Voraussetzung muss man mitbringen, wenn man mitmachen möchte? Ganz wichtig sind Gymnastik- oder Tanzschuhe, wegen des Bodens in der Halle. Dann brauchen wir gute Laune und Lust auf musikalische Bewegung. Taktgefühl wäre von Vorteil, ist aber kein Muss. Vieles, auch Tanzen, lässt sich in jedem Alter erlernen. Selbst die ganzen Tanzfolgen, die anfangs für den Ungeübten sehr verwirrend erscheinen.

