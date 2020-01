von Karlheinz Fahlbusch

Besser hätte man das neue Jahr nicht beginnen können. Die über 400 Zuhörer in der Stadthalle spendeten der Jungen Philharmonie Lemberg dann auch einen Applaus, der an Begeisterung wohl kaum zu toppen war. Kein Wunder. Dirigent Volodymyr Syvokhip hatte nicht nur ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, sondern leitete die jungen Musikerinnen und Musiker absolut sicher durch die Welt der Klassik. Schon Mozarts Ouvertüre aus der „Hochzeit des Figaro“ war ein Genuss, den das Publikum mit Beifall quittierte. Die Oper gilt bei Kennern als Perfektion des Genres. Perfekt vorgetragen war das Sopransolo von Lyudmyla Ostach. Sie glänzte im Laufe des Konzertabends auch mit einer Passage aus Verdis „Sizilianischer Vesper“, verstand sich aber auch auf die Operette, wie man bei der Arie der Adele aus der „Fledermaus“ eindrucksvoll feststellen konnte. Mit „Mein Herr Marquis“ schuf Johann Strauß etwas, das in der Unterhaltungsmusik als „Hit“ gelten dürfte.

Lyudmyla Ostrach gehört zu den herausragenden Sopranistinnen der Ukraine. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Beliebter als die britische Nationalhymne

Wer denkt schon daran, dass Johannes Brahms seine Karriere als Kneipenmusiker begonnen hat? Vielleicht komponierte er auch deshalb die 21 „Ungarischen Tänze“, die dann zu seinen beliebtesten Werken avancierten. Mit den Nummern 4 und 6 ließ die Junge Philharmonie die Weite der Puszta ebenso lebendig werden wie die mitreißenden Rhythmen des Czardas. Seine Popularität verdankt „Pomp and Circumstance“ des Briten Sir Edward Elgar vor allem den ersten beiden Märschen. Der erste Marsch, den sich Edward VII. für seine Krönungsfeierlichkeiten wünschte, ist mit den Worten „Land of Hope and Glory“ unterlegt und wurde fast beliebter als die offizielle britische Nationalhymne und auch in Deutschland sehr bekannt. Kommt im Fernsehen eine Doku über das britische Königshaus, so kann man davon ausgehen, dass der Marsch Nr. 1 hinterlegt ist.

Im zweiten Programmteil durften sich die Zuhörer an Jacques Offenbach erfreuen. Der Kölner gilt als Begründer der modernen Operette als eigenständiges und anerkanntes Genre des Musiktheaters. Beim Neujahrskonzert kam die Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ zur Aufführung und damit auch die Tanznummer „Cancan“, die wohl jeder schon einmal gehört hat. Die Geschichte eines Paares auf einem Ball, bei dem ein Mann ein Mädchen höflich zum Tanz bittet und sie sich, nachdem sie ein paar Runden gedreht haben, höflich wieder voneinander trennen, ist die Grundlage der „Aufforderung zum Tanz“ von Carl Maria von Weber. Und man konnte tatsächlich jeden Teil erkennen und sich mit geschlossenen Augen Bilder vorstellen.

Die Junge Philharmonie Lember ist seit einigen Jahren Stammgast am Neujahrstag in Pfullendorf. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Natürlich darf der „Radetzky Marsch“ nicht fehlen

Bei den beiden Strauß-Polkas „Unter Donner und Blitz“ und „Furioso“ wurde deutlich, dass der „Walzerkönig“ ein begnadeter Musiker und Komponist war. „Wir Schriftsteller zeigen der Welt, wie elend sie ist – Strauß zeigt uns, wie schön sie sein kann“, hat Émile Zola einmal gesagt. Und das wurde beim Neujahrskonzert eindrucksvoll bestätigt. Dass dabei „An der schönen blauen Donau“ nicht fehlen durfte, das versteht sich von selbst. Auch die Zugaben, allen voran die „Tritsch-Tratsch-Polka“, machten dem Publikum so richtig Laune. Mit vollem Körpereinsatz und einem Lächeln auf dem Gesicht machten die jungen Künstler deutlich, dass Musik auch ein Glücksfaktor sein kann. Und auch wer mitklatschen wollte, kam auf seine Kosten. Der unvermeidliche „Radetzky Marsch“ von Johann Strauß Vater darf in Pfullendorf nicht fehlen – auch nicht am 1. Januar 2021. Denn dann dürften sich die Linzgauer wieder auf die Junge Philharmonie freuen.

Über 400 Klassikfreunde waren in die Stadthalle gekommen und erlebten ein Konzert, das keine Wünsche offen ließ. Von Mozart bis Strauß spannte die Junge Philharmonie einen musikalischen Bogen. Und natürlich durften auch bekannte Melodien aus Oper und Operette nicht fehlen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz