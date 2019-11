von Christl Eberlein

Ein Mann, vier Gitarren und ein Abend voller tiefgründiger Lieder zwischen Witz und Melancholie: Michael Fitz gastierte am Samstagabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur in Pfullendorf“ im Café Moccafloor mit Musik aus der eigenen Feder.

Dem breiten deutschen Fernsehpublikum ist der Künstler vorrangig als Schauspieler bekannt. Mehrere Jahre spielte er einen der Kommissare im Team des Münchner Tatorts. Und auch in einigen weiteren Serien und zahlreichen Spielfilmen hat Michael Fitz verschiedenen Charakteren ihren Ausdruck verliehen. Was Viele jedoch nicht wissen: Seit über drei Jahrzehnten ist Michael Fitz zusätzlich erfolgreich als Liedermacher und Sänger unterwegs und tourt immer wieder von seiner bayrischen Heimat in der Nähe von München aus durch das Land. Zahlreiche Stücke hat er schon geschrieben und ihm fällt immer wieder etwas Neues ein. Am Wochenende brachte er sein Programm „Jetzt auf gestern“ auf die Bühne und fesselte vom ersten Klang seiner Gitarre und mit seiner sonoren Stimme die vielen Zuschauer im gefüllten Café Moccafloor am Marktplatz.

Rückblick ja, Rückkehr nein: Er halte nicht gern an Altem fest. „Was vorbei ist, ist vorbei“, sagte er und lässt sich musikalisch immer weiter vorwärts treiben. Das trifft auch auf seine Wortwahl zu, denn eine Besonderheit des Musikers Fitz, die sofort ins Ohr sticht, ist seine Sprache. Die selbst geschriebenen Texte zu den von ihm eigens komponierten Stücken sind allesamt in bayrischem Dialekt verfasst. Das sei nicht immer so gewesen, aber er habe festgestellt, dass sich Hochdeutsch und Dialekt nicht gut vertragen, so der Musiker.

An den Dialekt musste sich das Publikum am Wochenende jedoch nicht lange gewöhnen. Die bayrisch-schwäbische Sprachbarriere war schnell überwunden. Die Kommunikation zwischen den Zuhörern und dem Künstler im Rampenlicht klappte auch mit Dialekt von Anfang bis Ende des Konzertabends hervorragend. Das lag nicht zuletzt an der durch und durch charmanten Art des Schauspielers und Liedermachers Fitz. Er trug nicht nur seine Musik leidenschaftlich vor, sondern berichtete zwischen den einzelnen Liedern von Erfahrungen aus seinem Leben und gewährte dem Publikum tiefe Einblicke in seine Gedanken.

Alltag, Menschsein, Beziehung – Michael Fitz macht sich in seinen Texten tiefgründig Gedanken über die unterschiedlichen Facetten des Lebens | Bild: Christl Eberlein

Die kleinen und scheinbar unwichtigen Dinge des Lebens verarbeitet er in seiner Musik ebenso wie die wichtigen und großen. Seine Liedtexte drehen sich um Beziehungen, das Einsamsein, um Menschen jeder Art und um Begegnungen. Die meisten Titel der Stücke sind dabei bezeichnend. „Hinter meiner Stirn“, „Was ich bin“, „Schleidasitz“, „Zeit“ und „Du siehst mich nicht“ lauten diese unter anderem und lassen den Tiefgang, den sie beinhalten, oftmals bereits erahnen.

Ein lässiger Oberbayer

Genauso nachdenklich wie seine Texte den Zuhörer machen, stimmt er auch die Melodien dazu an. Nicht selten streifen diese nur haarscharf an Melancholie vorbei, viele seiner Songs tauchen sogar deutlich in sie hinein. Überschwänglich fröhliche Klänge stimmte Michael Fitz in Pfullendorf nicht an. Trotzdem ist der Künstler mitnichten ein Kind von Traurigkeit und Schwermut.

Und auch die Stimmung und Atmosphäre, die beim Konzert am Samstagabend im Café Moccafloor mit seinem ohnehin schon besonderen Ambiente herrschte, war alles andere als beklemmend, betrübt und wehmütig. Wohlig warm und gemütlich sind die treffenden Attribute für einen Abend mit dem lockeren und lässigen, in einfachem Schwarz gekleideten Oberbayern.

Sein Programm dauert zweieinhalb Stunden

Fitz ist ein Künstler zum Anfassen, bodenständig, nachdenklich und mit gesundem Menschenverstand. Und doch vermag er es mit seiner Präsenz und seiner Musik Räume bis in den letzten Winkel zu füllen. Viel Applaus eines begeisterten und zufriedenen Publikums und die deutliche Forderung nach einer Zugabe stand am Ende des Konzertes im Pfullendorfer Café Moccafloor. Darum ließ sich der Musiker nicht zweimal bitten und hängte einfach noch ein Stück an das zweieinhalbstündige Programm an.