von Christl Eberlein

Gerade kommt sie aus New York zurück, da stürzt sie sich direkt wieder in ihre Arbeit Vorort. Die Künstlerin Susanne Hackenbracht, alias Zazo, ist kein unbeschriebenes Blatt in der Szene der bildenden Künste. Seit mehr als 20 Jahren lebt sie ihre Leidenschaft. Ihre Anfänge in der Region machte die auch international renommierte Künstlerin mit dem Aufbau des Werkparks „Neue Kunst am Ried“ bei Ruhestetten, zusammen mit dem Steinbildhauer Cornelius Hackenbracht.

Seit mehr als 20 Jahren setzt Susanne „Zazo“ Hackenbracht ihre kreativen Visionen in Kunstwerke um. Ihr Lieblingsmaterial ist Metall. | Bild: Christl Eberlein

Seit rund zwei Jahren schlägt sie nun eine etwas andere Richtung ein, geleitet durch ihr Kredo „Kunst macht schön“. Ihr zukünftiger Arbeitsplatz liegt außerhalb von Aach-Linz und ist für sie ein kleiner Neuaufbruch in ein weiteres Kapitel ihrer kreativen Tätigkeit. Zazo öffnet am 18. und 19. September mit „Catch of the day“ die Türen und Tore zu ihrem neuen Atelier „Zazelier“. Dann können kunstinteressierte Besucher der Künstlerin bei ihrem Schaffen hautnah über die Schulter und auf die Hände schauen.

Malen, schweißen, schmieden

An beiden Tagen wird sie nicht nur Werke ausstellen, sondern auch Kunst erschaffen. „Das werden für mich zwei ganz normale Arbeitstage“, kündigt Zazo an. Eine Vernissage im klassischen Sinn hat sie nicht geplant. Nicht nur betrachten, sondern Kunst und die Künstlerin erleben können, steckt hinter der Idee. Und so wird neben dem Skulpturenpark auch ihr Sommer- und Winteratelier für die Besucher offen stehen. „Ich werde da sein, malen, schweißen, schmieden. Wer kommt, der kommt und ist da. Und vielleicht mach jemand einfach mit“, das sei durchaus möglich bei ihrer Atelieröffnung, so die Künstlerin.

Die Bildhauerin und Malerin wurde 1967 in der Nähe von Rosenheim geboren. Seit mehr als 20 Jahren ist sie vor allem in der Gegend am Bodensee tätig. Aber auch bei zahlreichen Ausstellungen im europäischen Raum sind ihre Kunstwerke zu sehen.

Sie nimmt regelmäßig an Kunstausschreibungen teil

Sie bestreitet regelmäßig Wettbewerbe und nimmt an öffentlichen Kunstausschreibungen teil. Eines ihrer Projekte im kommenden Jahr ist die Landesgartenschau in Überlingen. Die Modelle für die Werke, die dort zu sehen sein werden, sind bereits fertig. „Sphinx“ hat sie die drei Objekte genannt, die sie zeigen wird.

„Zazelier“ heißt das neue Atelier von Künstlerin Zazo in Aach-Linz. Am 18. und 19. September öffnet sie für Besucher ihre Türen und gewährt einen Einblick in ihre Arbeiten. | Bild: Christl Eberlein

Ihre Hauptarbeiten aber sind die Malerei und die Schmiedekunst. „Metall ist mein Lieblingsding“, sagt Zazo klar und deutlich. Aber das ist bei Weitem nicht alles, was das künstlerische Schaffen von Zazo hervorbringt. Ihre Materialien neben dem Eisen sind Glas, Gips, Beton, Harze und Ölfarben.

Großformatige Ölgemälde stechen ins Auge

Ins Auge stechen unter anderem ihre großformatigen Ölgemälde. „Die Arbeit mit großen Bildern ist mir sehr wichtig“, beschreibt sie. Die Spannung zwischen dem Einsatz des ganzen Körpers direkt am Bild in Abwechslung mit der Distanz, die sie dazu immer wieder finden müsse, das gefalle ihr.

„Utopie“, „Industrie“ und „Water for you“ heißen drei ihrer Werke, die auf diese Weise entstanden sind. Vor Kurzem erst war sie im Rahmen des Kunstprojekts „Salem2Salem“ für drei Wochen in New York. Sehr viele Erfahrungen hat sie von dort mitgebracht. Und neue Werke. „Rot“ war das Leitmotiv ihrer Arbeit im Rahmen des Künstleraustauschs in New York. Auch einige der dort entstandenen Arbeiten werden bei der Öffnung ihres Ateliers zu sehen sein.