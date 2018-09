Pfullendorf – Mehr Komfort bietet die Kfz-Zulassungsstelle im Pfullendorfer Rathaus jetzt. Für 45 000 Euro hat die Stadt diese umgebaut, wie Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter am Freitag bei einem Pressetermin sagte. Nach dem Umbau der Zulassungsstelle, die sich ebenerdig in unmittelbarer Nachbarschaft zum städtischen Bürgerbüro findet, gibt es jetzt drei Schalter, an denen Autos angemeldet werden können. Ferner sind die einzelnen Theken breiter, sodass auch zwei Kunden hier bequem sitzen können. Damit sei auf Anregungen des Personals der Zulassungsstelle wie auf Erfahrungen der Zulassungsstelle in Sigmaringen reagiert worden. Diese hatte als Anschauungsmodell für den Umbau in Pfullendorf gedient, so Peter. Obendrein gibt es nun eine klare Trennung zwischen Bürgerbüro und Zulassungsstelle, denn bisher war ein Teilbereich des Bürgerbüros für Arbeiten der Zulassungsstelle reserviert gewesen.

Neben den Zulassungsstellen in Sigmaringen und Pfullendorf gibt es noch eine in Bad Saulgau. Dieses Angebot hält Landrätin Stefanie Bürkle für den Kreis weiterhin ausreichend. Der Pfullendorfer Zulassungsstelle kommt eine Sonderstellung zu, denn sie die einzige, die auch am Samstag geöffnet ist – und zwar von 9 bis 12 Uhr. Bürkle bezeichnete dies wie Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler als ein Erfolgsmodell. Obendrein ist die Zulassungsstelle unter der Woche auch über Mittag offen. An Samstagen kommen Autofahrer sogar aus den am weitesten entfernten Gemeinden des Kreises nach Pfullendorf, um ihr Fahrzeug anzumelden. Obendrein nutzen die Öffnungszeiten am Samstag auch entferntere Autohäuser aus Nachbarlandkreisen, beispielsweise aus Friedrichshafen, wenn es sich um Autos handelt, die ins Ausland gehen. Das berichtete Bernadette Baranja von der Zulassungsstelle. Auch würden diese Zeiten gerne genutzt, um an Kurzzeit-Kennzeichen zu kommen, wenn der neue Halter des Autos beispielsweise in Berlin wohnt. Nach Kenntnis von Baranja ist die Pfullendorfer Zulassungsstelle eine von vier in Baden-Württemberg, die samstags geöffnet hat.

Nach den Beobachtungen von Bernadette Baranja und auch von Ursula Mühlherr, die gestern Morgen in Pfullendorf ein Auto anmeldete, ist die beste Zeit, um möglichst schnell dran zu kommen, gleich morgens um 8 Uhr. In Spitzenzeiten könne es schon mal bis zu einer Stunde dauern, sagte Baranja.

Zulassungen seit 2005 Seit 2005 gibt es im Pfullendorfer Rathaus eine Kfz-Zulassungsstelle. Diese zu betreiben ist Aufgabe des Landkreises. Im Fall der Pfullendorfer Zulassungsstelle gibt es seit anderthalb Jahren eine Vereinbarung zwischen dem Kreis und der Stadt, die das Personal betrifft. Zwei der drei hier Beschäftigten bezahlt der Kreis, eine Stelle finanziert die Stadt. Außerdem kommt der Kreis für die Technik und die nötige Fortbildung auf. Den innerhalb einer Woche bewältigten Umbau bezahlt die Stadt. Nach den Angaben von Landrätin Stefanie Bürkle nutzen im Schnitt 50 bis 60 Menschen täglich die Pfullendorfer Zulassungsstelle. (dim)

