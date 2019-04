Drogen an Minderjährige abgegeben

Der Tatvorwurf wiegt so schwer, dass sich der 25-jährige Kreisbürger vor dem Schöffengericht in Sigmaringen verantworten muss. Drei Mal soll vor mehr als 1,5 Jahren Marihuana geraucht, die Droge an zwei damals minderjährige Mädchen abgegeben und in einem Fall auch verkauft haben. Als "Verbrechen" bezeichnet Richter Jürgen Dorner mehrfach den Umstand, dass ein Mädchen damals noch keine 14 Jahre alt war. Seit mehr als drei Jahren ist der Mann, der auf der Suche nach einer Zukunft sein Heimatland verlassen hat, in Deutschland, allerdings sind seine Deutschkenntnisse limitiert.

"Kannte das Alter der Mädchen nicht"

Über seinen Anwalt lässt der Beschuldigte zu Beginn der Sitzung erklären, dass er den Vorwurf einräume, ein bis zwei Gramm Mariuhana an diese Bekannten abgegeben zu haben. Allerdings habe er kein Geld verlangt und auch das Alter der Mädchen sei ihm unklar gewesen. Man habe sich im September 2017 kennengelernt, später auf der Straße wieder gesehen. Er habe sie dann in seine Wohnung eingeladen, und dort wurde etwas geraucht, gibt der Mann Einblicke in die Freizeitgestaltung. Woher er denn das Mariuhana hatte?, fragt Richter Dorner. Er besorge es sich von Leuten, kenne diese Personen aber nicht, lässt der Mann ausrichten.

"Gras gegen Sex"

"Ich glaube ja", antwortet eine heute 19-jährige Zeugin, die damals 17 Jahre alt war, auf die Frage, ob der Beschuldigte ihr tatsächliches Alter kannte. Richter Dorner konfrontiert sie mit dem Vernehmungsprotokoll, wonach der Beschuldigte sie an diesem Tag nach dem Alter fragte. Ihre Freundin, damals erst 14 Jahre, habe ihr Alter allerdings verschwiegen und schon reichlich über Drogenerfahrung verfügt. "Sonst ist nichts passiert?", hakt die Staatsanwaltsvertreterin bei der Zeugin nach, ob neben Drogen womöglich auch Sex ein Thema war. Die junge Frau macht deutlich, dass sie schon damals in einer festen Beziehung war und es ihr nur ums Rauchen ging. Der Beschuldigte habe das Angebot "Gras gegen Sex" ausgesprochen.

Beschuldigter gibt alles zu

Dann wird die Sitzung unterbrochen. Man müsse sich nochmals unterhalten, erklärt der Pflichtverteidiger. Nach zehn Minuten gibt er ein korrigiertes Statement seines Mandanten ab, der nun alle Anklagepunkte einräumt. Im Einvernehmen mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung verzichtet Richter Dorner auf zwei weitere Zeugen, weil deren Vernehmung zur Erforschung der Wahrheit nicht mehr erforderlich ist. Kurz schildert der junge Mann dann die Stationen seiner Odyssee, die ihn von Afrika nach Deutschland führte. Er hat heute ein geregeltes Einkommen von insgesamt 1700 Euro, wobei er 350 Euro Miete bezahlt. Aktuell hat er noch eine Duldung für drei Monate, informiert er über seinen ausländerrechtlichen Status.

Bündelung der Strafen

In ihrem Plädoyer fordert die Staatsanwaltsvertreterin für jedes der drei Vergehen eine Haftstrafe von mindestens 14 Monate, die sie zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren bündelt. Trotz der Schwere der Delikte, besonders die Marihuanaabgabe an die 14-Jährige, könne man noch eine Bewährungsstrafe verhängen, die sie auf drei Jahre festsetzt. Dazu eine Geldstrafe von 4500 Euro. Man müsse die damalige Atmosphäre berücksichtigen, auch dass die Mädchen durchaus Drogenkonsumerfahrungen hatten, weist der Verteidiger daraufhin, dass seit diesem Vorfall nichts mehr passiert sei. Er bittet um eine Bewährungsstrafe und bei einer etwaigen Geldstrafe um eine Ratenzahlung.

Beschuldigter bleibt stumm

"Sie haben das letzte Wort", wendet sich Richter Dorner an jungen Mann, der immer mehr zu begreifen scheint, was diese Verhandlung für ihn bedeuten kann. Letztlich verzichtet er auf aber eine Wortmeldung, und nach 20 Minuten wird das Urteil verkündet. Darin folgen Richter Jürgen Dorner und die beiden Schöffen dem Antrag der Staatsanwaltschaft, wobei sie die Geldstrafe auf 3000 Euro reduzierten. Die Haftstrafe wird auf zwei Jahre fesgelegt, mit einer dreijährigen Bewährungsfrist.

Meldung an Ausländerbehörde

Unklar bleibt die Frage, ob sich dessen ausländerrechtlicher Status aufgrund der Verhandlung, den Tatvorwürfen und der Bewährungsstrafe ändern wird. Zwar attestierten Richter wie Staatsanwaltschaft dem 25-Jährigen eine gute Sozialprognose, dazu hat er eine Arbeitsstelle und ein regelmäßiges Einkommen. Aber die Ausländerbehörde wird in jedem Fall über den Vorfall informiert.

Straferwartung Das Schöffengericht ist bei allen Vergehen zu berufen, bei denen die Straferwartung bei einer Freiheitsstrafe von zwei bis vier Jahren liegt und keine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung zu erwarten ist. Bei einer geringeren Straferwartung ist der Strafrichter zuständig. Außerdem ist das Schöffengericht für die Verhandlung über Verbrechen mit einer regulären Mindeststrafe von einem Jahr bis maximal vier Jahre zuständig. Das Schöffengericht ist in der Regel mit zwei Schöffen und einem Berufsrichter besetzt. Wenn der Sachverhalt von besonderem Umfang ist, kann ein weiterer Berufsrichter hinzugezogen werden.