Ob in der Jurte auf dem Mengener Weihnachtsmarkt, bei der Märchenzeit im Weltladen oder beim Adventszauber in Pfullendorf – wenn Elvira Mießner erzählt, sind alle ganz Ohr. Lässt sie Väterchen Frost oder Frau Holle mit ihrer einfühlsamen Stimme lebendig werden, hängen Kinder ebenso an ihren Lippen wie Erwachsene. Die Märchenerzählerin ist nicht nur im Dezember aktiv. In der stillen Zeit um Weihnachten und zwischen den Jahren ist ihre Erzählkunst besonders gefragt. „Märchen ermöglichen es, in unserer schnelllebigen Zeit zu innerer Ruhe zu finden. Sie fördern Fantasie und Kreativität, vermitteln Werte und geben Orientierung“, sagt Elvira Mießner.

Märchen sind unschätzbares Kulturgut

Elvira Mießner liest nicht vor, sie erzählt frei. „Ich bin als Erzählerin freier und näher an den Menschen. Erzählen ist ein stummer Dialog.“ Das genießen nicht nur ihre vier Enkelkinder, sondern alle Zuhörer, die sich auf Märchen einlassen. Diese sind ein unschätzbares Kulturgut. Seit 2016 gehört das Erzählen von Märchen zum immateriellen Kulturerbe. Die Pfullendorferin ist Mitglied der europäischen Märchengesellschaft. Ihr Fundus an Märchenbüchern aus verschiedenen Ländern und Kulturen füllt viele Regale.

Geschichten, die unter die Haut gehen

Bei der Auswahl der Geschichten lässt sie sich Zeit. „Ich halte Ausschau nach Märchen, die unter die Haut gehen. Ich suche sowohl nach tiefgründigen als auch humorvollen Texten. Am Schluss erzähle ich gerne etwas Lustiges, damit die Zuhörer froh nach Hause gehen“, sagt die Germanistin und Sprechpädagogin. Bei den Volksmärchen gebe es kaum reine Weihnachtsmärchen. Hier gehe es oft um die Härte des Winters. Die Kälte in der Natur spiegelt sich in der Hartherzigkeit der Menschen wider. Andere Themen sind Treue und Verrat, Schuld und Sühne, Gut und Böse. Mießner: „Der Gute überwindet Anfeindungen und Unwägbarkeiten, das Böse wird besiegt.“

Die drei Lieblingsmärchen

„Im Winter, vor allem in den zwölf heiligen Nächten zwischen dem 25. Dezember und 6. Januar, erzählt Elvira Mießner gerne Sagen und Geschichten.

Frau Holle

Da steht die Geschichte von Frau Holle oder von der Holundermutter, das ist eine Variante von Frau Holle. oben an. Bei der aus Lothringen überlieferten Holundermutter beschließt ein Witwer seine ebenfalls verwitwete Nachbarin dann zu heiraten, wenn der Holunderbusch vor seinem Haus im Winter blüht.

Das ausgeblasene Licht

Zu Mießners winterlichen Lieblingsmärchen gehört „Das ausgeblasene Licht“. „Frau Holle nimmt einer neugierigen Magd das Augenlicht. Das erblindete Mädchen ist zunächst verbittert, doch sie lernt, mit dem inneren Auge zu sehen und bekommt ihr Augenlicht wieder geschenkt.“

Das Geschenk der Weisen

Auch die Kurzgeschichte „Das Geschenk der Weisen“ von O. Henry gehört zu ihren Favoriten. Sie spielt an Weihnachten um 1900. Ein Mann und eine Frau trennen sich jeder vom liebsten Besitz, um dem anderen etwas zu schenken.