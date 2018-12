Gewinn: 1,025 Millionen Euro

Bei der Ziehung der Samstagslottozahlen am 1. Dezember hat ein Glückspilz mehr als eine Million Euro gewonnen. Er hatte seinen Schein in einer Annahmestelle bei Pfullendorf abgegeben, wie die Lotto-Toto-Gesellschaft Baden-Württemberg informierte. "Der Gewinner hat sich bislang nicht gemeldet", erklärte Pressesprecher Mathias Yagmur auf Anfrage des SÜDKURIER, und beruhigt gleichzeitig: "Zeit ist noch reichlich: Großgewinne ab 1000 Euro können nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres drei Jahre angefordert werden – hier also bis Ende 2021." Nach den Erfahrungen der Lottogesellschaft melden sich solche Großgewinner einige Tage nach der Ziehung. Dass ein Millionengewinn länger liegen bleibt, sei eher die Ausnahme. "Nach Ablauf der dreijährigen Frist würde die gesamte Gewinnsumme in einen Topf für Sonderauslosungen fließen", ergänzt Yagmur.

Einladung in Lottozentrale nach Stuttgart

Wenn sich der Gewinner meldet, wird er in die Lotto-Zentrale nach Stuttgart eingeladen, wo ihm ein erfahrenes Team Verhaltenstipps mit auf den Weg gibt. "Die meisten nehmen dieses Angebot an", sagt der Pressesprecher. Als oberstes Gebot wird dem künftigen Millionär Diskretion empfohlen. "Behalten Sie Ihr Geheimnis so lange es geht für sich", heißt es in dem Ratgeber. Auch minderjährigen Kindern sollte man vom neuen Vermögen vorerst nichts erzählen. Mit dieser Methode könne man den Gewinn in Ruhe genießen und sich vor ungebetenen Bittstellern und Ratgebern schützen. Eine wichtige Botschaft bekommen die Glückspilze gleichfalls mit auf den Weg – Lotteriegewinne sind steuerfrei und wird in voller Höhe überwiesen.

Gewinn lag bei 280 000 Mark

Seit Jahrzehnten betreibt das Schreibwarengeschäft Klaiber eine Lotto-Toto-Annahmestelle und Seniorchefin Berthel Klaiber weiß, dass es vor vielen Jahren einen Gewinn von 280 000 Mark gab. Zu jener Zeit wurden die Annahmestellen über einen solchen Hauptgewinn von der Zentrale informiert und verkündeten die frohe Botschaft mittels Aushang ihrer Kundschaft. Das war natürlich die beste Werbung, seinen Schein dort abzugeben, wo das Glück zuHause ist. Allerdings wurde die Benachrichtigung abgeschafft und seitdem wird bei der Scheinkontrolle nur noch noch bei Gewinnen bis 1000 Euro der exakte Betrag angezeigt, der dann vor Ort auch ausgezahlt wird. Bei größeren Beträgen erscheint die Einheitsinformation, dass es sich um einen Zentralgewinn handelt, und man sich in Stuttgart melden muss. "Wir hatten schon einige Glückliche mit einem Zentralgewinn", erzählt Auszubildende Jennifer Hügle.