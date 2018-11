Gesucht sind gute Geschäftsideen

Mit einer bislang einmaligen Aktion will die Stadt ihre Innenstadt wiederbeleben und hat gestern mit mehreren Kooperationspartnern sowie dem SÜDKURIER-Medienhaus den Gründerwettbewerb "Lebe Deine Idee! Mach Dich selbstständig" gestartet. Gesucht werden pfiffige, originelle und klassische Geschäftsideen aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Dienstleistungen oder Handwerk, die sich in Leerständen der Innenstadt verwirklichen lassen. Der unternehmerische Nachwuchs, egal welchen Alters, bekommt die Chance sowie die kostenlose fachliche Begleitung, um aus einer Idee, ein tragfähiges und nachhaltiges Geschäftskonzept zu entwickeln. Der Wettbewerb ist dreiphasig aufgebaut, erläuterte Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu das Prozedere. Zu Beginn können Geschäftsideen eingereicht werden, die sich dann später unter fachkundiger Begleitung zu einem Geschäftsmodell entwickeln und eine Jury prämiert am 17. Juli 2019 die besten Geschäftspläne. In der dritten Phase erfolgt die konkrete Umsetzung des Plans, wobei der Gründer einen einmaligen Zuschuss von 5000 Euro erhält.

Potenzial im Dienstleistungsbereich

"Das ist wirklich eine bislang einmalige Aktion. Und endlich hat sich eine Kommune aufgerafft", ist Jürgen Kuhn, Referent für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge bei der IHK Bodensee-Oberschwaben, überzeugt, dass bei einem Erfolg viele Gemeinden die Idee aufgreifen werden. Der Experte sieht bei Gründungen viel Potenziel im Dienstleistungsbereich, besonders was Dienstleistungen rund um die Pflege angeht. Auch Bildungsangebote würden immer wichtiger und so hätten Geschäftsideen mit einem künstlerischen Touch gute Marktchancen.

Innenstadt soll nicht nur als Wohnstandort genutzt werden

Weder Gemeinderat noch Verwaltung seien dafür, dass die Innenstadt nur noch als Wohnstandort genutzt werde, machte Bürgermeister Thomas Kugler klar. Man wolle einen gesunden Mix aus Wohnen, Gastronomie und Handel. Die topografische Lage, fehlende Parkplätze, zu kleine Räumlichkeiten und Eigentümerinteressen benannte er als Ursachen für den zunehmenden Leerstand. Diese Faktoren verhinderten auch, dass große Ketten Filialen eröffneten. Durch die Behebung von Leerständen verbessere man auch für die bestehenden Geschäfte das Umfeld, ergänzte der Rathauschef.

Imagekampagne für die Stadt

Der Gründerwettbewerb sei zusätzlich als Imagekampagne für die Stadt konzipiert, auch um die Wahrnehmung der Innenstadt bei der eigenen Bevölkerung zu erhöhen. "Der Handel braucht Käufer", sieht Kugler es schier als Bürgerpflicht, dass die Einwohner die Angebote vor Ort nutzen. Der Gemeinderat billigte das Maßnahmepaket einstimmig, wobei auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch die Platzierung zusätzlicher Spielgeräte erhöht werden soll.

"Haben eine kompakte Einkaufszone"

"Wir haben eine schöne Innenstadt mit interessanten Angeboten", sieht Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu die Kompaktheit dieser Einkaufszone als absoluten Vorteil. In Bälde hätten die Kunden dann zwei Stunden Zeit, ihre Einkäufe zu erledigen, nachdem der Gemeinderat bekanntlich die kostenlose Parkzeit erhöht hat. Negativ sei die geringe Besucherfrequenz sowie der zunehmende Leerstand zu bewerten, obwohl es in den vergangenen Monaten einige erfolgreiche Neueröffnungen beziehungsweise Geschäftsübernahmen gegeben habe. Mathieu benannte den teilweise maroden Gebäudezustand, betriebswirtschaftliche Gründe bis hin mangelnden Eigentümerinteressen als Ursachen für Leerstände. Jetzt hofft der Wirtschaftsförderer auf viele gute Ideen, um die leeren Räume und Gebäude wieder mit Leben zu erfüllen und damit auch in der Bürgerschaft für eine positive Wahrnehmung der Innenstadt zu sorgen.

Anmeldung für den Wettbewerb Der Wettbewerb gliedert sich in drei Phasen. Bis zum 27. Februar 2019 kann Jeder seine Geschäftsskizze bei Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu einreichen. Dann wird die Geschäftsidee geprüft. Bis 27. Juni 2019 soll ein Detail-Businessplan erarbeitet werden und diese werden dann von einer Jury bewertet. Die drei besten Geschäftsmodelle erhalten ein Preisgeld von 2000, 1000 und 500 Euro sowie Sachpreise. Wer sein Vorhaben dann tatsächlich verwirklicht, erhält pro Geschäftsidee dann 5000 Euro (zweckgebunden für Renovierung, Ladenbau, Markenting, Ladenmiete etc.). Die Projektteilnehmer werden während der gesamten Wettbewerbsphasen von Fachleuten begleitet. Dazu gehören kostenlose Workshops und Beratungen. Und für die Gewinner Medienpakete des SÜDKURIER-Medienhauses. http://www.idee-pfullendorf.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein