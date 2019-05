Das gesamte Vorstandsteam der Stegstreckerzunft um den Vorsitzenden Andreas Narr hält komplett zur Stange und wurde bei der Hauptversammlung am Mittwochabend im Haus Linzgau für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Dies ist auch kaum verwunderlich, angesichts der bevorstehenden Mammutaufgabe, die den gesamten Verein komplett in seinen Bann schlägt – das Landschaftstreffen 2020. „Über allem schwebt das Landschaftstreffen 2020“, waren denn auch die einleitenden Worte des Vorsitzenden. Er betonte mehrfach, dass die Straßenfasnet, das Stadtseefest oder der Zunftball sowie alle anderen närrischen Veranstaltungen keinesfalls unter dieser Veranstaltung leiden dürften.

„Wir müssen uns an die engen Verhältnisse gewöhnen“, sagte Narr, und meinte nicht nur die beengten Verhältnisse im kleinen Sitzungsaal im Haus Linzgau, der mit den rund 160 Mitgliedern beinahe aus allen Nähten platzte. Er wollte auch auf die großen Menschenmengen hinweisen, die im nächsten Jahr zu erwarten sind. Denn zum Landschaftstreffen haben bereits 54 von insgesamt 69 Zünften der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ihr Kommen angekündigt. Während am 1. Februar rund 2500 Hästräger anreisen, erwarten die Stegstrecker dann für den zweiten Festtag, 2. Februar, insgesamt 8000 Narren inklusive der Musikkapellen in der Linzgaustadt.

Der Narrenverein hat vor vier Jahren mit den ersten Vorbereitungen für das Landschaftstreffen begonnen, und seit über einem Jahr wird nun ganz intensiv gearbeitet, was die Zahl von über 100 Versammlungen und Treffen verdeutlicht. Zur Organisation haben die Verantwortlichen verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet. Neben Organisation, Finanzierung, Straßen und Verkehr sowie die Umzugs- und Brauchtumsgestaltung kümmern sich Teams auch um Themen wie Dekoration, Gastronomie, Pressearbeit und die gleichzeitige Ausrichtung der Schneller-Weltmeisterschaft in Pfullendorf. Erfreut sind die Organisatoren über die breite Unterstützung, die der Narrenverein seitens der Stadt, Firmen und unterstützenden Gruppierungen vieler Vereine erfährt.

Trotz der zu erwartenden großen Menschenmengen will man den Charakter einer Straßenfasnet unbedingt erhalten. So wird es kein Riesenzelt für tausende Gäste geben, sondern die Verantwortlichen setzen vielmehr auf viele kleinere Zelte, Besenwirtschaften sowie die heimische Gastronomie.

Narrentreffen

Das Landschaftstreffen der VSAN findet am 1. und 2. Februar 2020 statt. Die 54 Narrenzünfte kommen aus der Schweiz sowie aus dem regionalen Umfeld. Dazu kommen noch Teilnehmer für die Schneller-WM. Für Samstag werden 2500 und für Sonntag 8000 Hästräger erwartet. Übernachtungen: 1100 in Betten plus 600 Plätze in Massenquartieren. Parkplätze werden bei den großen Firmen wie Alno und Geberit ausgewiesen, wo rund 4000 Autos und 160 Busse Platz finden. Die Bewirtung erfolgt in kleineren Zelten und Besenwirtschaften sowie der örtlichen Gastronomie, so dass man rund 7000 Plätze unter Dach anbieten kann. Die Veranstalter rechnen am Wochenende mit 20 000 Besuchern. (ror)